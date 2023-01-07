للمقيمين.. بيان جديد للسعودية بشأن التقديم على حج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن التسجيل في حج هذا العام 2023 للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

قالت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7-12-1444 هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.

طريقة التحقق

كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن لحجاج الداخل، بعد التقديم على الحج، التحقق من حالة الحجز، عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

وبشأن التحقق من حالة الحجز، قالت الوزارة عبر إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه عند إتمام الحجز، يحصل المتقدم على إشعار فوري عبر رسالة الجوال النصية، وبالإمكان أيضًا التحقق مباشرة بالدخول على موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك.

وتتمثل طريقة الاستعلام عبر موقع الوزارة في:

1- الدخول إلى موقع الوزارة.

2- اختيار الاستعلام عن الحجز.

أما الاستعلام عبر تطبيق نسك من خلال:

1- فتح التطبيق.

2- تسجيل الدخول.

3- الذهاب إلى خدمات الحج.

4- اختيار الاستعلام عن الحجز.