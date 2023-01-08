إلغاء 63 رحلة جوية في اليابان بسبب تهديدات بوجود قنبلة بإحدى الطائرات

ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية في مطار تشوبو سنترير الدولي في منطقة أيتشي اليابانية بعد أن هبطت طائرة تابعة لشركة جيت ستار اضطراريا هناك بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وكانت الطائرة متوجهة من مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، الواقعة في جزيرة كيوشو اليابانية، عندما هبطت اضطراريا صباح السبت.

وأفاد تلفزيون “نيبون” بأنه تم إلغاء 63 رحلة في مطار تشوبو سنترير الدولي ، بينما اضطرت أربع طائرات أخرى لتغيير وجهتها.

وكان على متن طائرة جيت ستار 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم. وذكرت إذاعة “إن إتش كيه” اليابانية، اليوم السبت، نقلاً عن الشرطة، أن خمسة أشخاص أصيبوا خلال عملية الإجلاء.

وفتشت الشرطة الطائرة وخاصة عنبر الشحن لكنها لم تعثر على متفجرات. وقالت الإذاعة إنه بسبب الهبوط الاضطراري ، أغلق المدرج في مطار تشوبو سنترير الدولي لمدة تصل إلى نحو 5 ساعات.