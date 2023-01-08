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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور يهدد رضا عبدالعال: سيتم إلغاء عضويتك بالزمالك في هذه الحالة

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

هدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق وسامي الشيشيني لاعب الأبيض السابق بإلغاء العضوية حال الهجوم علي كيان النادي في المداخلات التليفزيونية .

وقال مرتضي منصور خلال تصريحات لـ قناة نادي الزمالك : لن أسمح أن يكون رضا عبدالعال وسامي الشيشيني وأي أحد يهاجم النادي يدخل الزمالك وسيتم إيقاف عضويتهم . 

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وأوضح : رضا عبدالعال انا كرمته في النادي وعملت حديقة بإسمه بس هو نسي وبالتالي سيتم الغاء ذلك كله، وإيقاف عضوية حال استمرار ظهوره مع أحد يهاجم النادي. 

واختتم مرتضى منصور: أصغر عضو في نادي الزمالك علي راسي لأنه ينتمي للنادي ولا يهاجمه.

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