سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي في مباراة المصري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مشاركه محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون” المذاع على فضائية “أون تايم سبورت” : كهربا اخبرني بشكل شخصي مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي القادمة ، وبعد الإيقاف سيلعب خلال الـ 6 شهور لأن الزمالك لن يستطيع تقديم نقض قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف: الزمالك اتحرك واشتكى رسميًا لـ فيفا لأنه لم يحصل على أمواله، والتوقع أن العقوبة ستتم مضاعفتها لعدم التزام اللاعب بالسداد ولكن سيتم تسديدها خلال تلك الفترة وحل المسأله هي المفاوضات مع الزمالك لتسديد المبلغ بالتقسيط اما كاش فإن الامر صعب للغاية .

واختتم سيف زاهر تصريحاته قائلًا: الرد النهائي سيكون يوم 11 يناير، وحال شارك كهربا أمام المصري فإن ذلك يؤكد صحة موقفه، ولكنه سيظل مطالبا بدفع الغرامة لنادي الزمالك.