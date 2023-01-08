عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي في مباراة المصري

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مشاركه محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

لاعب الزمالك السابق: فيريرا عشوائي وأتمنى من الإدارة عقد اجتماع طارئ

عرض كبير من الأهلي لضم لاعب فيوتشر.. وكولر يصر على عمر كمال عبد الواحد

وأضاف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون” المذاع على فضائية “أون تايم سبورت” : كهربا اخبرني بشكل شخصي مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي القادمة ، وبعد الإيقاف سيلعب خلال الـ 6 شهور لأن الزمالك لن يستطيع تقديم نقض قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف: الزمالك اتحرك واشتكى رسميًا لـ فيفا لأنه لم يحصل على أمواله، والتوقع أن العقوبة ستتم مضاعفتها لعدم التزام اللاعب بالسداد ولكن سيتم تسديدها خلال تلك الفترة وحل المسأله هي المفاوضات مع الزمالك لتسديد المبلغ بالتقسيط اما كاش فإن الامر صعب للغاية .

واختتم سيف زاهر تصريحاته قائلًا: الرد النهائي سيكون يوم 11 يناير، وحال شارك كهربا أمام المصري فإن ذلك يؤكد صحة موقفه، ولكنه سيظل مطالبا بدفع الغرامة لنادي الزمالك.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

انضرب في مقتل.. حكاية الدولار في السوق السوداء من الفخ للخسارة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ليلة حزينة في أسيوط|انهيار منزل والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مستشار وزير الدفاع الأوكراني: لا نصدق وعود روسيا بشأن السلام.. فيديو

تحدث مرة في القرن.. أستراليا تشهد أسوأ فيضانات بتاريخها.. شاهد

لماذا أحب المصريون العائلة المقدسة حباً شديداً؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

قبل انطلاقه .. أطلع على الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني

كونداليزا رايس تعود من جديد بمقال عن أوكرانيا.. وروسيا تسخر منها

في المزرعة وبالأسواق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول لقاء بعد الولادة.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

في ذكرى وفاة موسى صبري|خلاف عنيف مع طه حسين بسبب أدب العفاريت

هبة عبد الغني تنتهى من مسلسل حكايات جروب الماميز.. صور

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ