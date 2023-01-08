نبته شهيرة رخيصة الثمن.. تخفض الوزن وتقي من السرطان وتعالج البروستاتا

تعد نبته بذر الكتان من أكثر النباتات رخيصة الثمن و التي لها فوائد مذهلة وقد تكون كنز يجهله الكثيرون .
1-تحارب السرطان وتقضي عليه اينما كان في الجسم
2-تقضي على الامساك والقولون والقرحة وكل مشاكل المعدة والبطن والتهابات القرحة والاثني عشر والبواسير
3-تنهي مشاكل الغدد خارجيا وداخليا
4-تفتت كل حصوات المرارة والكلي والتهابات الحالب والبروستات وتضخمها والامها.
5-تخلص من جرثومة وبكتيريا وتعفن وفطريات داخليا وخارجيا
6-تدمر الصدفية والاكزما والفطريات بين الاصابع
تخلصك من مشاكل الصدر والربو والسعال
8-تحمي من الجلطة والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين
9-تحمي من التجاعيد وتساقط الشعر والشيخوخة والدهون والكولسترول والضغط العالي
10- تنهي على الثالول او مسمار القدم
11- تقضي على الاورام والتقيحات والحبوب الجلدية لو مسح بزيتها وتعيد الجلد كما كان لطبيعته
12-لو أخذت قبل الوجبة تسد الشهية
طريقه استخدامها
يمكن طحن بذور الكتان الكاملة في المنزل باستخدام مطحنة القهوة أو خلّاط الطعام.
نصائح لإدخال بذور الكتان في نظامك الغذائي: أضِف ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة إلى حبوب الإفطار الساخنة أو الباردة.