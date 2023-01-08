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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نبته شهيرة رخيصة الثمن.. تخفض الوزن وتقي من السرطان وتعالج البروستاتا

صدى البلد

تعد نبته بذر الكتان من أكثر النباتات رخيصة الثمن و التي لها فوائد مذهلة وقد تكون كنز يجهله الكثيرون .

‏1-تحارب السرطان وتقضي عليه اينما كان في الجسم
‏2-تقضي على الامساك والقولون والقرحة وكل مشاكل المعدة والبطن والتهابات القرحة والاثني عشر والبواسير
‏3-تنهي مشاكل الغدد خارجيا وداخليا

‏4-تفتت كل حصوات المرارة والكلي والتهابات الحالب والبروستات وتضخمها والامها.
‏5-تخلص من جرثومة وبكتيريا وتعفن وفطريات داخليا وخارجيا
‏6-تدمر الصدفية والاكزما والفطريات بين الاصابع
‏تخلصك من مشاكل الصدر والربو والسعال
‏8-تحمي من الجلطة والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين

‏9-تحمي من التجاعيد وتساقط الشعر والشيخوخة والدهون والكولسترول والضغط العالي
‏10- تنهي على الثالول او مسمار القدم
‏11- تقضي على الاورام والتقيحات والحبوب الجلدية لو مسح بزيتها وتعيد الجلد كما كان لطبيعته
‏12-لو أخذت قبل الوجبة تسد الشهية

طريقه‬⁩ استخدامها
‏يمكن طحن بذور الكتان الكاملة في المنزل باستخدام مطحنة القهوة أو خلّاط الطعام.

 نصائح لإدخال بذور الكتان في نظامك الغذائي: أضِف ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة إلى حبوب الإفطار الساخنة أو الباردة.

بذور الكتان تحارب السرطان سكتة الدماغية تصلب الشرايين بذر الكتان

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