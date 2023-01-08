نبته شهيرة رخيصة الثمن.. تخفض الوزن وتقي من السرطان وتعالج البروستاتا

تعد نبته بذر الكتان من أكثر النباتات رخيصة الثمن و التي لها فوائد مذهلة وقد تكون كنز يجهله الكثيرون .

‏1-تحارب السرطان وتقضي عليه اينما كان في الجسم

‏2-تقضي على الامساك والقولون والقرحة وكل مشاكل المعدة والبطن والتهابات القرحة والاثني عشر والبواسير

‏3-تنهي مشاكل الغدد خارجيا وداخليا

‏4-تفتت كل حصوات المرارة والكلي والتهابات الحالب والبروستات وتضخمها والامها.

‏5-تخلص من جرثومة وبكتيريا وتعفن وفطريات داخليا وخارجيا

‏6-تدمر الصدفية والاكزما والفطريات بين الاصابع

‏تخلصك من مشاكل الصدر والربو والسعال

‏8-تحمي من الجلطة والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين

‏9-تحمي من التجاعيد وتساقط الشعر والشيخوخة والدهون والكولسترول والضغط العالي

‏10- تنهي على الثالول او مسمار القدم

‏11- تقضي على الاورام والتقيحات والحبوب الجلدية لو مسح بزيتها وتعيد الجلد كما كان لطبيعته

‏12-لو أخذت قبل الوجبة تسد الشهية

طريقه‬⁩ استخدامها

‏يمكن طحن بذور الكتان الكاملة في المنزل باستخدام مطحنة القهوة أو خلّاط الطعام.

نصائح لإدخال بذور الكتان في نظامك الغذائي: أضِف ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة إلى حبوب الإفطار الساخنة أو الباردة.