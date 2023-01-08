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أخبار البلد

مصدر كنسي لـ صدى البلد: البابا تواضروس بخير وخرج من المستشفي

صدى البلد

خرج قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية من المستشفى اليوم الأحد إلى المقر البابوي بالعباسية، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية إثر تعرضه لإجهاد شديد خلال صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلم موقع صدي البلد من مصدر كنسي أن قداسة البابا خرج من المستشفى في وقت سابق اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وأن قداسته الآن بخير، بعد تعرضه لتعب واجهاد خلال الفترة الماضية، وأنه يطمئن الجميع أن قداسة البابا بخير ويستأنف عمله الرعوي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أجرى عددًا من الفحوصات الطبية، أمس، إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أول أمس.

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نتائج وفحوصات البابا  تواضروس

وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أن قداسة البابا بصحة جيدة وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله قداسته خلال الأيام الماضية، أثناء الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام به مؤخرًا.

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحته.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - أن الرئيس السيسي  اطمأن  خلال الاتصال على صحة قداسة البابا، الذي طمأن سيادته وشكره على اهتمامه ومشاعره الطيبة.

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