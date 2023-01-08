ألوان صاخبة.. بوسي تثير الجدل بظهورها على إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت بوسي، مرتدية جمبسوت أنيق ومميز باللون الأحمر والأصفر، وتميز الجمبسوت بتفصيلة لافتة وجذابة تكشف عن جمالها، وأكملت إطلالتها ببالطو أنيق باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بوسي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور بوسي