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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يُطيح بهذا الثنائي خارج الأهلي .. تفاصيل

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن رحيل ثنائي دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أسوار القلعة الحمراء، بفرمان من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “كولر يبلغ إدارة الأهلي بعدم حاجته للثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف وطلب ضم مدافع جديد”.

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ومن جانب أخر، تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية والمقرر إقامته في المغرب مطلع شهر فبراير المقبل.

 

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أكرم توفيق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وكذلك الحال بالنسبة لكريم فؤاد وأيضا مصطفى شوبير والذي أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة بالإضافة إلى غياب محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن بعد تأكد رحيلهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على رغبة مارسيال كولر المدير الفني.

 

ويبقى موقف محمود كهربا نجم الأهلي مجهولا بشأن المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية نظرا لعدم وضوح رؤية اللاعب من انتهاء الإيقاف الذي تعرض له من قبل الفيفا، وينتظر كهربا انتهاء إيقافه وعدم تجديده حتى يتمكن من المشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية المقبل.

 

وفي الإطار ذاته، كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

 

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الساعة 11 مساء تدخل على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم تشوف كهربا معاقب ولا لا".

 

وأضاف:" لو لقيت كلمة “معاقب” يبقى كهربا لسه موقوف وكده مش هيلعب، ولو لقيت كلمة “معاقب” اتحذفت يبقى من حقه يلعب بدون خطاب ولا يحزنون من فيفا".

 

وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، عاقبت كهربا بالإيقاف 6 شهور وغرامة 2 مليون و 200  ألف دولار بالإضافة الفوائد، فى شهر يوليو الماضي لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك فى نهاية موسم 2019.

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