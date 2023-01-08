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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضحية رونالدو.. 3 أسباب تبعد قاهر البرازيل عن الأهلي والزمالك

رونالدو - فينسنت
رونالدو - فينسنت أبو بكر

ارتبط اسم النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بالانضمام إلى الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد إسقاط اسم اللاعب من قائمة فريق النصر السعودي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أمس السبت، أن إدارة نادي النصر السعودي اسقطت اسم فينسنت أبو بكر، من قائمة الفريق وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه.

موعد أول مباراة لـ رونالدو مع النصر السعودي

كريستيانو رونالدو يشارك جمهوره صورا أثناء التمرين

ويُلقب فينسنت أبو بكر بـ “قاهر البرازيل”، حيث سجل هدف فوز منتخب الكاميرون على منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهى اللقاء بفوز الأسود غير المروضة (1-0).

 

3 أسباب تبعد الأهلي والزمالك أبو بكر

 

الراتب السنوي

كتب أحمد حسن، قائد منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" فينسنت أبو بكر خارج حسابات الزمالك في الشتاء بسبب الراتب السنوي الضخم الذي يقترب من 60 مليون جنيه".

الأمر نفسه ينطبق على النادي الأهلي، إلا إذا وافق اللاعب على تقليص رتبه إلى النصف “على الأقل”، وهو أمر صعب للغاية.

 

العروض الأوروبية

وفقا لتقارير صحفية، فإن اللاعب يمتلك عرض من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وآخر من فنربخشة التركي، ومن المحتمل أن ينتقل اللاعب إلى النادي الإنجليزي لقوة العرض.

 

رغبة اللاعب

في النهاية رغبة اللاعب دائما ما تحسم الأمر، فلا يمكن أن ينتقل لاعبا ما لأي نادٍ رغما عنه، ولكن الكفة تميل بقوة لاختيار فينسنت أبو بكر الاحتراف في أوروبا، لأنه سيحصل على راتب مادي كبير لا يتوفر في الدوري المصري، بالإضافة إلى اللعب لأكبر أندية العالم وهو مانشستر يونايتد.

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