كريستيانو رونالدو يشارك جمهوره صورا أثناء التمرين

نشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى الدوري السعودي صورا جديدة من التمرين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق كريستيانو رونالدو علي الصور قائلا : استفد من كل تمرين.

بعد إعلان نادي النصر السعودي، التعاقد مع اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل عن مقر إقامة النجم العالمي وعائلته في العاصمة الرياض.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية غربية، عن تجهيز قصر لـ"الدون" وعائلته في حي المحمدية الراقي في الرياض، مشيرين إلى أن القصر يتألف من 8 غرف نوم، وشلال ماء كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبي، و3 فلل مجاورة إضافية.

في حين ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، أن رونالدو سينتقل للعيش في أحد الأحياء الفاخرة في العاصمة السعودية، مشيرة إلى أنه سيكون في حي المحمدية، وهو حي يتميز بالهدوء والعقارات الفاخرة، أو في حي النخيل وهو حي مشهور بالمدارس الدولية.