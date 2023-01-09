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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة السيارات في القاهرة   .

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البداية، ووردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد تجار السيارات بالمرج بقيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم إستهداف المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بعين شمس حال إستقلاله سيارة وبحوزته (7) مفاتيح مصطنعة .

وبالكشف الفنى على السيارة المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها فى قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزته حال توقفها أسفل سكن المجنى عليه بقصد التصرف فيها بالبيع .

سرقة السيارات

كما إعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع وأقر بإرتكابه واقعة سرقة إحدى السيارات بمحافظة الجيزة وتم بإرشاده ضبط السيارة بمحيط سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان وإتهماه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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