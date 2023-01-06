عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصحيفة الجنائية للفنانة منة شلبي بعد حكم حبسها عاما مع إيقاف التنفيذ؟..تفاصيل

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة الفنانة منه شلبي، بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 الاف جنية لاتهامها  بحيازة وتعاطى مواد مخدرة.

صدى البلد يرصد في السطور التالية،الموقف القانوني للفنانة منة شلبي، وهل تسجل التهمة في سجل الصحيفة الجنائية للأحوال المدنية الصادر من وزارة الداخلية.

هل تتعرض منة شلبي للسجن مجددا بعد إيقاف حكم حبسها عاما؟ تفاصيل

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور


 منة شلبي 

قال الدكتور عصام الطباخ المحامي بالنقض ان قانون العقوبات المصري عالج مسأله إيقاف تنفيذ العقوبه في المواد ٥٥ و ٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩ وأشار بأنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جنايه او جنحه مده لاتزيد علي سنه أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف التنفيذ.

الفنانة منة شلبي

وأكد الطباخ بأن الحكم بإيقاف التنفيذ يعد عقوبه ولايختلف عن أي عقوبه أخرى ومن ثم سيتم تسجيل هذا الحكم بسجلات وزاره الداخليه وأيضا بكروت البيانات والمعلومات.

وأشار الطباخ ان المحكمه قد راعت ظروف المتهمه واعتقدت بأن منه شلبي لن تعود لارتكاب هذا الفعل مره اخرى وبانها لم يسبق اتهامها في قضايا مماثله او غير مماثله.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية ، بمعاقبة الفنانة منه شلبي، لاتهامها  بحيازة وتعاطى مواد مخدرة، وذلك عقب ضبطها من قبل موظفى الجمارك بالميناء الجوى، أثناء انهائها إجراءات دخولها إلى البلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية السجن سنه مع وقف التنفيد وغرامة 10 الاف جنية.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي، عائدة من الخارج، وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر اليوم الجمعة، بضبط الممثلة منة شلبي، بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

منة شلبي مواد مخدرة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة الفنانة منة شلبي قانون العقوبات المصري الصحيفة الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

نجم الأهلي السابق : كيف سيستمر فتوح في الزمالك ؟

موضوعات متعلقة

حجز الحكم على 13 متهمًا في رشوة جامعة دمنهور لـ 8 مارس

إسراء محب من التيك توك للحبس.. محطات في واقعة حيازتها للحشيش والهيروين

هل تتعرض منة شلبي للسجن مجددا بعد إيقاف حكم حبسها عاما؟ تفاصيل

شقة التجمع الخامس.. قرار عاجل من المحكمة بشأن بلوجر التيك توك إسراء محب

إعدام ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدا

جنايات القاهرة: الإعدام لمتهم بقتل صديقته وحرقها في حلوان

بسبب خلافات مالية.. الإعدام لـ قاتل صديقه بحلوان

قرار هام من النيابة بشأن بلوجر تيك توك وتاجر لحيازتهما المخدرات

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 6-1-2023

طقس سيئ وظواهر جوية خطيرة تضرب العراق اليوم وغدا..ماذا سيحدث

جه يطور التحكيم راح مبوظه | الغندور يوجه رسالة خاصة لكلاتنبيرج

حبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه..احذر الحصول على مكتسبات المسنين بالمخالفة

هل ستدخل منة شلبي السجن ؟.. ماذا يترتب على حكم المحكمة؟

الإمام الطيب.. 77 عاماً في حياة شيخ الأزهر الشريف وفيلسوف السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. ميرهان حسين بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تسبب الصداع المزمن وسبب الاستيقاظ مع وجع جسدي كل صباح

شاهد |صورة ميجان ماركل وهي طفلة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ