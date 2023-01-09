يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة أوكاياما اليابانية أن عصير الكيوي يحتوي على عنصر مفيد من الأيزوكيرسيتين مضاد للسرطان.

وفقا لموقع expressأجرى تجربة لعصير الكيوي على فئران مصابة بالسرطان؛ لرصد تأثير العصير العلاجي.

وحقن الباحثون، الفئران، خلال التجربة، بمادة مسرطنة موجودة في التبغ؛ لتنتشر الأورام في رئتها، ومن ثم أطعم الباحثون الفئران عصير الكيوي قبل إجراء الفحوصات لمعرفة النتيجة.

وتبين تراجع نسبة الأورام ومعدل تحورها وكمية الالتهاب في رئات الفئران المتناولة لعصير الكيوي، بعكس بقية الفئران التي ظهرت لديها كمية أورام سرطانية أكبر في الرئة.

يعد الكيوي غني بالبوليفينول وفيتامين سي ومواد الفينول والفلافينويد المعروفة بفوائدها العلاجية وبناء الخلايا، وقد ثبت أيضاً أن العصير يقلل من الطفرات والالتهابات وتكوين الأورام في الجلد وعلى الرغم أن هذه النتائج كونها "واعدة"، يجب إجراء المزيد من الأبحاث.

الأعراض المبكرة لسرطان الرئة

التشخيص المبكر لسرطان الرئة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا لذا يمكن أن تشمل أعراض سرطان الرئة: