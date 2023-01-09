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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة صادمة: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن اتحاد كرة القدم مطالب بوضع لوائح خاصة بشأن المحظورات التي يتناولها اللاعبين في مصر، خصوصا في الدرجة الثانية والثالثة، موجهًا التحية لنادي الزمالك على الاعتراف بأزمة أحمد فتوح وعبدالله جمعة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك أنواع تظهر في تحليل المنشطات، ومنتشر في مصر بين فئات عديدة، وبسبب ذلك يتعرض اللاعبين لإصابات كثيرة، وهناك البعض يتناول مسكنات حتى يكونوا قادرين على الجري".

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وأضاف: "هناك أندية يقف على بابها (الديلر) لبيع المحظورات للاعبين، وهناك بعض الأدوية يتناولها اللاعبون بطريقة خاطئة، منهم أحد العلب يتم بيعها بديل لـ(النيكوتين) فهي لمن يترك التدخين، فلماذا يتناولها اللاعبون، كما أن 80% من بين لاعبي الدوري الممتاز يتعاطون المواد المنشطة".

 

وواصل: "كان يجب تقويم اللاعبين، وعلاجهم، وعمل تحاليل سرية لهم، حتى عودته للطريق الصحيح، وحال عدم الاستجابة يتم توجيه الشكر لهم بطريقة جيدة".

وأتم: "من أجل إصلاح الكرة المصرية وتلافي الإصابات الكثيرة في بداية الموسم، بسبب تلك المحظورات، لابد من اتحاد الكرة النزول للأندية وابلاغهم بكشف الادوية المحظورة، وإجراء فحوصات وتحاليل بصفة مستمرة عليهم".

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