إصابة طفل عقره كلب بإحدى قرى مطاي بالمنيا

أصيب طفل عقره كلب أثناء مروره بالشارع بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي مطاي المركزي تتضمن وصل الطفل أحمد. ع 9 سنوات إلي قسم الاستقبال مصابا بعقر كلب.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي وقد عقره كلب أثناء سيره في الشارع وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام ووضعه تحت الملاحظة لسوء حالته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة للتصرف.

