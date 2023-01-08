"حياة كريمة" تشكل مجموعات للتهنئة بعيد الميلاد في جميع مطرانيات المنيا

شكلت مؤسسة حياة كريمة في المنيا، مجموعات من المنسقين والمتطوعين، لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد بجميع المطرانيات بمراكز المحافظة، في إشارة لروح المحبة التي تسود عروس الصعيد التي تضم أكبر تجمع للأخوة المسيحين في صعيد مصر.

وقال أحمد العمدة منسق عام مبادرة حياة كريمة في المنيا، إن وفد من المؤسسة أجري زيارات متزامنة للمطرانيات داخل المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

أضاف "العمدة" أن المؤسسة بجميع أعضائها قدمت التهنئة لجموع المسيحيين بالمحافظة بمناسبة عيد الميلاد، معربا عن أمنيته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين.

وعلي رأس وفد من شباب المؤسسة قدم منسق عام حياة كريمة بالمنيا، التهنئة للأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، فيما زات الدكتورة أسماء عبدالقادر، والدكتورة إيمان علي، ومجموعات من متطوعي حياة كريمة عدد من المطرانيات الأخري بوسط وشمال المحافظة.

وشهدت محافظة المنيا احتفالات متنوعة بعيد الميلاد المجيد، حيث استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات الآف المواطنين، وشهد كورنيش مدينة المنيا إقبالا كثيفا من المحتفين، كما اكتظت الفنادق والمطاعم والكافيهات بالشباب في كافة مدن المحافظة.

ونشرت مديرية الصحة في المحافظة سيارات الإسعاف بمحيط جميع المطرانيات والكنائس الكبيرة، في الوقت الذي رفعت فيه الصحة حالة التأهب بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأمين الطبي خلال الاحتفالات، كما أوفدت وزارة الصحة فريقا من مكتبها الإعلامي للمتابعة وتوزيع الهدايا علي الأطفال والمحتفين.

وتضم محافظة المنيا 9 إيبارشيات للأقباط الأرثوذكس هي: ديرمواس ودلجا، ملوي وأنصنا والأشمونين، أبوقرقاص، شرق النيل بمركز المنيا، غرب المنيا، سمالوط وطحا الأعمدة، مطاي، بني مزار والبهنسا، مغاغة والعدوة.

