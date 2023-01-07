العيد فرحة .. أهالي المنيا يحتفلون بعيد الميلاد بالكنائس والمطارانة يستقبلون المهنئين| صور

وسط حالة من الفرحة والسعادة استقبلت كنائس ومطرانيات المنيا المهنئين بعيد الميلاد المجيد من المسلمين والأقباط ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلو الأحزاب السياسية الذين قدموا التهنئة بعيد الميلاد في حضور المطارنه والاساقفه والآباء الكهنه والاخوة الاقباط.

ومن جانبه قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنياً أن يعيده الله عز وجل علي الجميع بكل اليمن والخير والمحبة وان يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

كما قام رؤساء مراكز المنيا وابوقرقاص وملوي وديرمواس وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة بتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد داخل المطرانيات بمراكزهم تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي.

وانتشرت مظاهر البهجة والسعادة والاحتفال في كافة أرجاء المحافظة والتي تضم 9 مطرانيات للأقباط الأرثوذكس هي «مغاغة والعدوة، بني مزار والبهنسا، مطاي، سمالوط، المنيا غرب، شرق النيل بالمنيا، أبوقرقاص، ملوي وأنصنا والأشمونين، ديرمواس ودلجا» كما شهد كورنيش النيل المنتزهات والحدائق العامة إقبالًا كبيرا من المواطنين للتنزة والاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء شتويه رائعه.

وتزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انتشرت الفرق الطبية حول الكنائس والمطرانيات في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية وصيادلة وتمريض، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد واستقبال المهنئين

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد واستقبال المهنئين

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد واستقبال المهنئين

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد واستقبال المهنئين

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد واستقبال المهنئين

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد واستقبال المهنئين

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد واستقبال المهنئين