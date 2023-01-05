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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي المرح بالمنيا يشيعون جثماني شابين في حادث حريق مصنع الإطارات بالأردن..صور

جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا

في جنازة مهيبه وسط هتافات لا إله إلا الله محمد رسول الله وحزن شديد على الضحايا شيع أهالي عزبة المرح التابعة لمركز المنيا اثنين من أبناء العزبه اللذان لقيا مصرعهما في حريق مصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات بدولة الأردن فيما ينتظر الاهالي استكمال اوراق نقل الجثمان الثالث إلى مسقط رأسه.

فقد شيع الأهالي جثتي الشابين “م. م. ع” 32  سنة و “س.خ. أ”31 سنة بعد اصابتهما بحروق وكسور تسببت في وفاتهما في حادث اندلاع حريق بمصنع لتدوير اطارات السيارات بالأردن وسط حالة من البكاء والعويل بين المشيعين. 

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وقال محمود عبد الرحيم احد أهالي القرية، إن جميع المتوفين والمصابين سافروا منذ عدة سنوات للعمل في الأردن من أجل تحسين مستوى معيشة أسرهم وغادروا بحثا عن فرصة عمل وجميعهم متزوجون ولديهم أبناء موضحا أن العزبه في حاله من الحزن الشديد على الضحايا.

ومن جانبها اعلنت وزارة القوى العاملة أنها تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن بشأن متابعة حادث حريق بمصنع لإعادة تدوير الإطارات بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان تسبب في وفاة" س. خ. أ" و"م. م.ع" و"ط. خ.ع" وإصابة “ض. خ. أ”  و “م.خ. أ” ، إثر وقوع حريق هائل  بالمصنع  وجميعهم من عزبة المرح التابعة لقرية طوخ الخيل بالمنيا.

وقال التقرير، بحسب بيان للوزارة، اليوم إن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وجه مكتب التمثيل العمالي بمتابعة ضحايا الحادث والاطمئنان على حالة المصابين. 
 

جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا
جنازة شابين بالمنيا
المنيا حريق هائل اندلاع حريق مكتب التمثيل العمالي المصابين نقل الجثمان حالة من الحزن القوى العاملة حسن شحاتة

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