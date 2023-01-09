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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدافع السرقة.. ضبط المتهم بقتل مسن في الشرقية.. والتحريات: قريب المجني عليه

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم بقتل شخص مسن داخل منزله بدائرة مركز بلبيس وتبين انه حفيد شقيقته وجاري تحرير محضر بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "فارس أ م ح" 70 عاما مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى.

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وتبين من التحريات الأولية، تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار فيما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، من ضبط المتهم وتبين انه عاطل 28 سنة تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه وسرقته، وتم تحرير المحضر رقم 62 إدارى قسم شرطة بلبيس، وإحالته للنيابة العامة.

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