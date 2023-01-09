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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: سحب 121 ألف عينة مياه لضمان سلامتها خلال 2022

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التكليف بالمتابعة المكثفة والمستمرة لجميع مصادر المياه للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بسحب ١٢١٧٦٨ عينة مياه خلال عام ٢٠٢٢، كان منها ١١١٥٩٤ عينة من المياه الجوفية والمرشحة والخليط البكتريولوجي والكيماوى، وعدد ٧١٨ عينة من وحدات الغسيل الكلوي، وعدد ٣٥٦ عينة من الترع، وعدد ٩٨ من الصرف الصحي، وعدد  ١٣٢ من الصرف الصناعي، وعدد ١٤٠ من المصارف.

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كما قام مفتشي الإدارة بالمرور على (المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات) للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ماتم المرور عليه عدد ٢٠٩٩٥ موقع، كما تم فحص عدد ٧٥٩ شكوى، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير عدد ١٣٦ محضر للمخالفات المضبوطة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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