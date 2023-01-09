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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح قطر السفينة " GLORY" المتعطلة بقناة السويس .. صور وتفاصيل

السفينة جلوري GLORY
السفينة جلوري " GLORY"

نجحت قاطرات هيئة قناة السويس في قطر السفينة GLORY، والتي تعرضت للتعطل؛ بسبب تعطل ماكينات التشغيل بها، في قطرها وسحبها لصيانتها واستكمال رحلتها.

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وكشفت مصادر ملاحية وصول القاطرات بورسعيد ومساعد ٥ و سفتسر السويس ١ و على شلبي، الي مكان تعطل السفينة بترقيم قناة السويس، فور الإبلاغ.

وحصل “صدي البلد” علي الصور الأولي للقاطرات المنقذة للسفينة جلوري.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلو متر ٥١ ترقيم القناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث انتظمت عملية دخول ٢٦ سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
 
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.

يبلغ طول السفينة ٢٢٥ متر، وعرضها  ٣٢متر، بحمولة قدرها ٤١ ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.

وتسجل التقارير الملاحية، اليوم الإثنين، ، عبور ٥١ سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال  ٢٥ سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٢٦سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.

                       

 

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حركة الملاحة حالات الطوارئ الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس رسالة رئيس هيئة قناة السويس

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