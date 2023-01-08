تناولت مبيدًا حشريًا .. مصرع سيدة بالعقد الرابع في الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها بمحافظة الاسماعيلية، إثر تناولها مبيدًا حشريًا، تم نقلها إلى مستشفي القصاصين.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بورود إخطار بتسمم سيدة تدعي هند عبد الرحمن سليم، 40 سنة، مقيمة بقرية السويدات، نتيجة تناولها مبيدًا حشريًا، أدى إلى وفاتها.

علي الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث، وجار نقل المتوفاة الي مشرحة التل الكبير.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق بواسطة الجهات المعنية.

