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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحيد والديه.. الشهامة تكلف طالب الإسماعيلية حياته من أجل فتاة

الشهامة تكلف طالب
الشهامة تكلف طالب الإسماعيلية وحيد والديه حياته من أجل فتاة

لم يكن الطالب بالمرحلة الإعدادية، يعلم أن مبادىء الشهامة التي تربى عليها ستكلفه فقدان حياته بهذه السهولة على يد شاب آخر بعد أن اعتدى عليه بصحبة مجموعة من أصدقائه ليصيبوه إصابات أفضت إلى الموت. 

 

تفاصيل الواقعة بدأت حينما شاهد طالب الإعدادي شاب وطالبة يقفون أسفل منزله، والطالبة هى فتاة تتردد باستمرار على منزل عمته التي تسكن في نفس العقار لتلقى درس خصوصي، ليسارع طالب الإسماعيلية بالنزول لسؤال الشاب الذي يقف معها عن هويته وسبب وقوفهم بهذه الطريقة أسفل منزله، لتنشب بينهم مشاجرة، استدعت الشاب لطلب مجموعة من أصدقائه ليعتدوا على طالب الإسماعيلية بطريقة وحشية أدت إلى وفاة الطالب وحيد والديه. 

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تفاصيل جديدة في مصرع طالب إعدادي وإصابة آخر خلال مشاجرة بالإسماعيلية.. صور

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة كبيرة من الجدل، بعد الحادثة المفجعة، والتي راح ضحيتها طالب بالمرحلة الاعدادية في مشاجرة طلاب آخرون أودت بحياته وسقط على الأرض جودة هامدة.

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة حي السلام بدائرة ثان محافظة الإسماعيلية، باعتداء طالب وزملائه في المرحلة الثانوية على طالب اخر في المرحلة الاعدادية أسفرت عن مقتل طالب المرحلة الاعدادية، وإصابة آخر يرقد بالعناية المركزة. 

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، التفاصيل الكاملة لواقعة مصرع طالب بالمرحلة الاعدادية وإصابة آخر، يرقد بالعناية المركزة، في مشاجرة مع طلاب المرحلة الثانوية، بمنطقة حي السلام دائرة ثان.

بسبب فتاة بالاسماعيلية

وأوضحت المصادر أن المجني عليه هو وحيد والدته ولديه شقيقة فتاة في المرحلة الثانوية، وأنه فوجيء بوجود شاب مع فتاة أسفل منزله بعد خروج الفتاة من درس خصوصي في بيت عمته المقيمة في نفس المنزل، وسأله عن هويته، لتحدث مشاجرة بينهما، قام فيها الجاني باستدعاء أصدقائه واعتدوا فيها علي المجني عليه وزميله، وسط صرخات وعويل النساء بالمنطقة اللاتي تصادف تواجدهن بمكان الواقعة.

فتاة الاسماعيلية


تم نقل المجني عليهما الي المستشفي، ليلفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، ويرقد زميله في العناية المركزة إلى الآن.
ونجحت القوات الأمنية في سرعة ضبط الجناة خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث، بعد استدعاء الفتيات وأسرهم، واللاتي ارشدن عن مرتكبي الواقعة، كما أقررن بتفاصيلها.

وصرحت نيابة ثان بدفن جثمان المجني عليه الخميس الماضي وتم دفنه بمقابر العائلة.

تواصل نيابة ثان الاستماع إلي أقوال شهود العيان والمتهمين في الواقعة.

التفاصيل الكاملة للواقعة

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، التفاصيل الكاملة لواقعة مصرع طالب بالمرحلة الاعدادية وإصابة آخر، يرقد بالعناية المركزة، في مشاجرة مع طلاب المرحلة الثانوية، بمنطقة حي السلام دائرة ثان.

وأوضحت المصادر أن المجني عليه هو وحيد والدته ولديه شقيقة فتاة في المرحلة الثانوية، وأنه فوجيء بوجود شاب مع فتاة أسفل منزله بعد خروج الفتاة من درس خصوصي في بيت عمته المقيمة في نفس المنزل، وسأله عن هويته، لتحدث مشاجرة بينهما، قام فيها الجاني باستدعاء أصدقائه واعتدوا فيها علي المجني عليه وزميله، وسط صرخات وعويل النساء بالمنطقة اللاتي تصادف تواجدهن بمكان الواقعة.

 

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