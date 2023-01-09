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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تعترف بصعوبة الوضع على جنودها وسط حصار من الجنود الروس

صدى البلد

قال مسؤول دفاعي كبير في كييف، إن الجنود الأوكرانيين في وضع صعب للغاية، وذلك بسبب احتشاد القوات الروسية على خط المواجهة بالقرب من بلدة سوليدار المتنازع عليها بشدة.


وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار عبر قناتها على تلغرام: “في الوقت الحالي الوضع صعب في سوليدار”.

وأضافت أن روسيا تشن هجمات عبر كل من جيشها النظامي ومرتزقة من مجموعة فاغنر الغامضة، وذكرت أن مدونات عسكرية روسية مؤخراً بحدوث اختراق في خطوط الدفاع في سوليدار.

وكان قد نفى الجيش الأوكراني ما أعلنت عنه موسكو عن مقتل 600 جندي أوكراني في قصف روسي على كراماتورسك شرقي البلاد.

وذلك أثناء محاولة الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية، وضرب أماكن تمركز قوات كييف.

وقال متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي أن القصف الروسي على كراماتورسك استهدف بنية تحتية مدنية دون وقوع إصابات.

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