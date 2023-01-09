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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد أمطار الخير.. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة.. فيديو وصور

صدى البلد

 اكتست جبال مكة المكرمة وجدة بالخضرة التي حولت العديد من المواقع إلى جنة خضراء، وظهرت العديد من اللقطات للخضرة والجمال بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً.

وتسابق عشاق التصوير في توثيق مشاهد اكتساء جبال وسهول مكة المكرمة بالخضرة، بعد موجات الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مرورًا بالحالة المطرية "مدرار" على منطقة مكة التي نتج عنها انطلاق مساحات من النباتات الخضراء على مد البصر، في حالة لم تشهدها المنطقة منذ أعوام، وشكَّلت لوحات جمالية دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

وحسب العربية نت استطاع المصور محمد الهذلي أن يرصد الخضرة التي لونت العديد من المواقع وحولتها إلى لوحات جمالية، وانطلاق مساحات شاسعة من النباتات الخضراء بشكل غير اعتيادي في شرق مكة المكرمة وكذلك جدة، مما يثبت سهولة تحول أراضي الجزيرة العربية إلى مروج وأنهار.

وقال مستشار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حميد الدوسري بحسب"العربية.نت": إن سبب الخضرة التي تكتسي بها جبال منطقة مكة بسبب توالي الأمطار خلال مدة زمنية طويلة، وأغلبها أمطار خفيفة لكنها مستمرة، ومعروف أن أثر المطر الخفيف المستمر أفضل من المطر السريع الغزير، فالمطر الخفيف تتروى منه الأرض ولا تسيل، والمطر الغزير يجرف الأرض وينحدر عنها فتجف بسرعة ولا تنبت، وينحصر النبات فقط في أماكن تجمع الماء في المنخفضات.

وأشار الدوسري إلى أن السبب الثاني هو الجو الملائم لنمو النبات، فهذه الأيام ليست الأجواء حارة ولا باردة، فهي أفضل ما تكون فيه نمو النباتات، والسبب الثالث وجود مخزون قديم من البذور بين الصخور في الجبال لم يجد فرصة للنمو في الأعوام السابقة، والآن أصبحت الفرصة مهيأة له بإذن الله.

وأكد عوني عبيد، الناشط البيئي والمهتم بالحياة الفطرية،  أن هذه الظاهرة طبيعية، إذا أصبحت الأمطار غزيرة ومستمرة تصبح النباتات الحولية غزيرة والعكس صحيح.

وأضاف: هذه الأمطار جاءت في موسم الوسم، وهو موسم إنبات وزرع الأشجار والنباتات، وبعدها استمرت الأمطار، مما جعل المنطقة تكتسي باللون الأخضر وكأنها مروج سويسرا، كما أن المناخ في العالم يشهد تغيرات عجيبة، وهي دورة حياة، وهذا يوضح لنا أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا في السابق، حيث كانت هذه النباتات مستمرة بسبب الأمطار واعتدال الجو، وكانت الجبال خضراء والأودية الحالية أنهار تجري في الأزمنة المطيرة، ومن طبيعة الصحراء تمر في فترات مطيرة وفترات جافة، ولعل التغير المناخي الحالي يكون له أثر واضح في تقلبات الجو وكثره الأمطار، حيث نجد كميات من الثلوج في الشمال وكميات من الأمطار الحولية غير مسبوقة.

من جانبه، نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على منصة تويتر مقطع فيديو للمواطن عبد الإله السلمي، وثَّق مناظر خلابة لجبال ‫مكة وهي تكتسي الخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرًا، فيما نشر حساب أمانة العاصمة المقدسة صورًا وثَّقتها المواطنة هلا الحربي في منطقة عين شمس بمكة المكرمة.

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