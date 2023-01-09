بعد انتشار هذه الصورة.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو عقب انتقاله إلى السعودية

تداول الآلاف من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي صورة منتشرة على نطاق واسع ترتدي فيها جورجينا رودريجيز فستان زفاف أبيض ملكيًا مع ظهور كريستيانو رونالدو بجوارها ببدلة أمير أنيق، مع تعليق: "واخيرا قررنا أن نتزوج".

حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو

نشرت هذه الصورة التي لاقت إعجاب الآلاف دون أي تشكيك في صحتها صفحة تحمل اسم "Georgina Rodríguez" مع تعليقات تضمنت تبريكات لا تعد بينما يسخر آخرون مشككين في حقيقة الأمر.

وبجانب أن جورجينا رودريجيز لا تمتلك أي حساب رسمي عبر تطبيق "فيسبوك" فإن الصورة المنتشرة عن زواجها رسميا من وكريستيانو رونالدو غير حقيقية ومعالجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما لم ترد أي أخبار رسمية عن حدوث زواج جورجينا وكريستيانو الذين يتعرضان لبعض الشائعات بين فترة زمنية واخري.

حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو



ونتقل كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز بالفعل إلى المملكة العربية السعودية حيث بدأ تعاقد النجم البرتغالي مع ناديه الجديد، النصر السعودي.

وبحسب ما ورد وجد الزوجان بالفعل قصرًا مثيرًا للإعجاب للإقامة في العاصمة الرياض، تلك المدينة التي تتميز بأشجار النخيل وناطحات السحاب الرائعة ومراكز التسوق.

طالب رونالدو بتزويده بفيلا كجزء من عقده مع الجانب السعودي، ليكون من نصيبه منزل يبلغ قيمته 12.2 مليون يورو ويحتوي على ثماني غرف نوم ومسبح كبير وبهو استقبال مع شلال.

ويقع المنزل في حي يسكنه الأشخاص ذوو العادات الغربية هذا يعني أن جورجينا لن تكون ملزمة بالامتثال لأي قواعد خاصة بالملابس، مثل تغطيتها من الرأس إلى أخمص القدمين أو ارتداء الحجاب.



ويبحث الزوجان في الوقت الحالي عن مدرسة تضم الصفوة، على غرار مدرسة Ryleys ، التي يرتادها أطفالهم حاليًا.