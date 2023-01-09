شاهد..الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها:بيشبهو صوتي بشيرين وأصالة

أبهرت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وتبيع الليمون، الإعلامية ريهام سعيد ومتابعيها بجمال صوتها الذي وصفته الفتاة بأن الكثيرون يشبهونه بقدوتها في الغناء الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة أصالة نصري.



وقالت الإعلامية ريهام سعيد في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، خلال الساعات الحالية: "قابلت بائعة الليون، المطربة الجميلة، اللي بتدرس في 3 ، وبتبيع الليون علشان تساعد بابها وماتها ومتفوقة في الدراسة، وبتغني حلو اوي، فدي بنت مجتهدة جداااااااااا، وست لأنها كبيرة في نظري، بشتغل وبيدرس وبتجري وراء حملها، هي مكس فظيع".

الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها

بائعة الليمون مع ريهام سعيد

من جانبها، أوضحت بائعة الليمون صاحبة الـ 17 عاما والتي أجرت حوارا مع الإعلامية ريهام سعيد في الشارع قبل بدأ عملها في ساعات الصباح الأولى: "أنا في 3 اعدادي، بساعد نفسي واهلي، والليمون بالذات لأنه دي شغلة أهلي في بيع الخضار والفاكهة، وبيبيع الليمون في مدينة نصر، بشتري الكيس بـ 4 وبيبعه بـ 7 جنيه، يعني مكسبي في حدود 40 جنيه في اليوم".

الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها

وتابعت بائعة الليمون طالبة اعدادي بعد غنائها"راح القلب الطيب" و "كدا يا قلبي": "بغني من وأنا عندي 7 سنين، وعرفت إني صوتي حلو من اللي حواليا، اكتر اتنين بحبهم من الفنانين وبيشبهوا صوتي بيهم لما أغني "شيرين وأصالة".

الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها