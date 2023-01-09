عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد..الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها:بيشبهو صوتي بشيرين وأصالة

شاهد..بائعة الليمون
شاهد..بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها

أبهرت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وتبيع الليمون، الإعلامية ريهام سعيد ومتابعيها بجمال صوتها الذي وصفته الفتاة بأن الكثيرون يشبهونه بقدوتها في الغناء الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة أصالة نصري. 

الليلة ريهام سعيد تقدم الكينج محمد منير في حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة

كيس الليمون بـ10 جنيهات.. فيديو صادم لطفل المقطم يثير تعاطف الملايين |فيديو

حفيدة أحمد فهمي.. صورة النجم الشهير مع طفلة تثير جدلا| شاهد الحقيقة

افحص السيارة قبل القيادة.. مصير مأساوي للقطط خلال الشتاء لهذا السبب| فيديو


وقالت الإعلامية ريهام سعيد في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، خلال الساعات الحالية: "قابلت بائعة الليون، المطربة الجميلة، اللي بتدرس في 3 ، وبتبيع الليون علشان تساعد بابها وماتها ومتفوقة في الدراسة، وبتغني حلو اوي، فدي بنت مجتهدة جداااااااااا، وست لأنها كبيرة في نظري، بشتغل وبيدرس وبتجري وراء حملها، هي مكس فظيع".

الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها 

بائعة الليمون مع ريهام سعيد 

من جانبها، أوضحت بائعة الليمون صاحبة الـ 17 عاما والتي أجرت حوارا مع الإعلامية ريهام سعيد في الشارع قبل بدأ عملها في ساعات الصباح الأولى: "أنا في 3 اعدادي، بساعد نفسي واهلي، والليمون بالذات لأنه دي شغلة أهلي في بيع الخضار والفاكهة، وبيبيع الليمون في مدينة نصر، بشتري الكيس بـ 4 وبيبعه بـ 7 جنيه، يعني مكسبي في حدود 40 جنيه في اليوم".

الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها

وتابعت بائعة الليمون طالبة اعدادي بعد غنائها"راح القلب الطيب" و "كدا يا قلبي": "بغني من وأنا عندي 7 سنين، وعرفت إني صوتي حلو من اللي حواليا،  اكتر اتنين بحبهم من الفنانين وبيشبهوا صوتي بيهم لما أغني "شيرين وأصالة".

الطالبة بائعة الليمون تبهر الإعلامية ريهام سعيد بجمال صوتها

لمشاهدة مقطع الفيديو فيسبوك اضغط هنا 

 

بائعة الليمون بايعة الليمون ريهام سعيد اصالة نصرى شيرين عبد الوهاب طالبة صوتها حلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بولسونارو يرد على اتهامات رئيس البرازيل له بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

كهربا يشارك في مباراة المصري.. أزمته مع الزمالك تستمر في إثارة الجدل

رئيس مكافحة المنشطات يكشف مفاجأة عن الذي سيحدث لثنائي الزمالك خلال 48 ساعة

احرص عليه .. عمل بسيط يدخلك الجنة ويبعدك عن النار

هطول أمطار رعدية علي مناطق شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

طقم شتوى من الذهب يبلغ 600 ألف جنية يثير ضجة على السوشيال ميديا

فطار الشعب.. تناول الفول والطعمية يوميا ابتعد عنه| لهذا السبب

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ