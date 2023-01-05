حفيدة أحمد فهمي.. صورة النجم الشهير مع طفلة تثير جدلا| شاهد الحقيقة

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثارت صورة النجم المصري أحمد فهمي، وهو يحمل طفلة صغيرة تشبهه حالة من الجدل، حيث علق ناشروها على الصورة مع إبداء الآلاف إعجابهم بها "بدون تشكيك أحمد فهمي وحفيدته القمر"، لكن ما الحقيقة؟.

حفيدة أحمد فهمي!

بعد انتشار هذا المنشور على نطاق واسع بين الآلاف من الأشخاص خرجت والدة الطفلة، البلوجر أيسل خالد، ملكة جمال مصر عام 2017 لتؤكد اندهاشها واستغرابها من التعليق المتداول على صورة ابنتها مع المغني والممثل ونقد البرامج الشهير، أحمد فهمي.

حفيدة أحمد فهمي..صورة النجم الشهير مع طفلة تثير جدلا

حفيدة أحمد فهمي..صورة النجم الشهير مع طفلة تثير جدلا

تاليا أحمد عاصي

وفي توضحيها الحقيقة، قالت أيسل خالد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "دي تاليا احمد عاصي بنتي … وباباها اسمه احمد عاصي، وانا اسمي ايسل خالد … ممكن ملاقيش فتي وحوارات بقي 🤯مش عشان اتصورت صوره مع احمد فهمي الصفحات خديتها بقت تكتب حفيدته انا مش عارفة الناس دي بتجيب الفتي دا منين، واول كومنت هتلاقو فيه فيديو وهو بيقولنا ربنا يخليهالك 🤷🏻‍♀️".

عائلة الطفلة تاليا

جدير بالذكر أن النجم المصري، أحمد فهمي، من مواليد 17 مارس 1978م، أي يبلغ من العمر حوالي 44 عاما، متزوج من السيدة أميرة فراج، ولديه من الابناء عمر وحسن، ولم يتعدَ عمر أي منهما الـ 20 عاما.

واحتفل أحمد فهمي بعيد ميلاد ابنه قرب نهاية عام 2022، معلقا عبر صفحاته الرسمية: "فخور باخبار الاخريين كونك ابني، احبك الآن وإلى الأبد".