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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحمد فهمى يشوق جمهوره لمسلسله الجديد

صدى البلد

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره صورة له من مسلسله الجديد بين السطور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "فهمي" بصورة من مسلسله الجديد، وعلق على الصورة قائلًا: "حاتم عز الدين بين السطور"

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أحمد فهمي خارج السباق الرمضاني بسبب "بين السطور"

ومسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور"  في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

وكان أخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد فهمي، مسلسل "وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

انستجرام احمد فهمي السباق الرمضانى مسلسل بين السطور

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