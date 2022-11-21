أحمد فهمي خارج السباق الرمضاني بسبب "بين السطور"

اعتذر النجم أحمد فهمي، عن مسلسل "السجل الأسود" وأصبح خارج السباق الرمضاني، وذلك نظرا لانشغاله الشديد بتصوير أحداث مسلسل "بين السطور" مع النجمة صبا مبارك.

ومسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

وكان أخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد فهمي، مسلسل "وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.