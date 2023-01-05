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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلطان التركي أم سليمان الغاني|من أطول رجل في العالم بعد المنافسة الجديدة؟

من أطول رجل في العالم
من أطول رجل في العالم بعد المنافسة الجديدة؟

على قيد الحياة، وصل حوالي 50 شخصا إلى طول 7 أقدام و 5 بوصات أو أكثر مع كون أطول رجل سجل على الإطلاق "روبرت وادلو " من الولايات المتحدة، وكان يبلغ طوله 8 أقدام و 11 إنشا عندما توفي عام 1940، ثم أصبح سلطان كوزن، من تركيا، أطول رجل في العالم في عام 2009 عندما قاس 8 أقدام و 1 بوصة في سن 26 عاما، لكن هل بعد ظهور سليمان عبد الصمد، من غانا، في سن 29 عاما ستقلب الألقاب لصالحه؟.

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أطول رجل 

لمدة 14 عاما، ظل وما زال الرجل التركي سلطان كوزن، 40 عاما مزارع بدوام جزئي، أطول رجل في العالم على قيد الحياة بطول 8 أقدام و 1 بوصة على الرغم من أن بقية أفراد عائلته،  بما في ذلك والديه وأربعة أشقاء ، جميعهم متوسطو الحجم، لكنه قلق لبرهة عندما سمع أن الشاب الأفريقي "سليمان عبد الصمد" 29 عاما قد يخطف اللقب منه، معلقا في إجابته عن سؤال وكالة الأناضول للأنباء: "سمعت بعض الأخبار تقول، سجل سلطان انتهى ، هناك أناس أطول من سلطان؟ "ليبيين" إذا كان هناك بالفعل، فلنقيس ارتفاعنا، لقد احتفظت بسجلتي لمدة 14 عاما. ولن أفقد سجلي لحساب أي شخص، مقتنع تماما".

التركي سلطان كويسن  

سلطان كوسين 

أتت تصريحات أطول رجل في العالم حاليا، سلطان كوسين بعد ظهور وانتشار أخبار  عن " سليمان عبد الصمد"، شمال غانا، حيث تردد بأن طوله وصل إلى 9 أقدام و 6 بوصات مما دفع  المراسل فافور نونو، من خدمة Pidgin News في شبكة " بي بي سي" إلى السفر إلى قرية الشاب الغاني، جامباجا بشريط  قياس طول يبلغ 16 قدما إلى قرية  لتأكيد المزاعم التي ترددت عنه من مستشفى محلي.

الغاني سليمان عبد الصمد 

والمفاجأة كانت بعد قياس مراسل "بي بي سي" لطول "سليمان عبد الصمد" حيث جعل العملاق الغاني يتكئ على الحائط ثم وضع علامة فحم فوق رأسه مباشرةً وبدأ في قياس طوله ليتضح أنه أقل مما انتشر عنه فحقيقة طوله تقدر بـ "7 أقدام و 4 بوصات"، لافتا إلى أنه مع ذلك  لم يفقد الأمل، بعد أن قيل له إن سلطان أطول منه بمقدار قدم تقريبا، مشيرا: "ما زلت أطول،. من يدري  ربما يوما ما قد أصل إلى هذا الطول أيضا ".

سلطان التركي أم سليمان الغانيّ..من  أطول رجل في العالم بعد المنافسة الجديدة؟  

سليمان عبد الصمد

ويرجع سبب الطول الكبير للشاب الغاني، سليمان عبد الصمد إلى إصابته بحالة نادرة تسمى "متلازمة مارفان" وهي اضطراب وراثي يؤثر على الأنسجة الضامة في الجسم وينتج عنه أطراف طويلة بشكل غير طبيعي بينما يرجع طول سلطان كوسين إلى حالة تُعرف باسم "عملقة الغدة النخامية" ، والتي تنتج عن الإفراط في إنتاج هرمون النمو عندما كان مراهقا فوق العاشرة من عمره، كما تعد أكبر أحلامه حاليا "أن يتزوج".

سلطان التركي أم سليمان الغانيّ..من أطول رجل في العالم بعد المنافسة الجديدة؟  

جدير بالذكر أن مرتضى مهرزاد، 35 عاما، من إيران،  وإبراهيم تقي الله،  40 عاما، من المغرب يحملان معا الرقم القياسي لثاني أطول رجل على قيد الحياة بطول يقدر بـ 8 أقدام و 1 بوصة، وفق مع أكدته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. 

سلطان التركي أم سليمان الغانيّ..من أطول رجل بالعالم بعد المنافسة الجديدة؟  
سلطان التركي أم سليمان الغانيّ..من أطول رجل بالعالم بعد المنافسة الجديدة؟  

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