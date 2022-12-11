علاج نفسي رباني.. فيديو لمواطن إماراتي يتغزل في جمال مصر يلقى رواجا

أظهر مقطع فيديو منتشر عبر السوشيال ميديا تأثر مواطن إماراتي بجمال الطبيعة في مصر خاصة من كل الأماكن المطلة على نهر النيل، وذلك خلال زيارته لعدة مدن ومحافظات مصرية متعددة.

وقال المواطن الإمارتي، سعيد الريسي، في مقطع الفيديو المنتشر عبر تطبيقي “تيك توك” و"فيسبوك": “والله العظيم أنا مش قاعد أبالغ، يا أخي مصر دواء لكل الأوجاع، علاج نفسي رباني، مضاد حيوي ضد الكآبة، تشوفها معي تقول الله، هذي مش أم الدنيا بس، هاذي كوكب حنية، هذي لمة أحباب، ياخرابي على الجمال”.

وتضامن مع المواطن الإمارتي في حديثه عن مصر عدد كبير من المواطني ذوي الجنسيات العربية المتعددة، فكتب أحدهم: “إي والله مصر أم الدنيا اعشقها بعد وطني الكويت”، “عمار يا مصر، تحياتي من السعودية لأم الدنيا”، “العلاج والدواء بعد المغرب”، “مصر حلوه بناسها الطيبين تحية من العراق”، “والله صدقت ثم صدقت صح لسانك، وحشتني مصرر موت”، مهما روحنا ومهما جينا مصر روحنا ونور عنينا".

سعودي ينبهر بمترو عدلي منصور

وفي شهرنوفمبر الماضي، انتشر مقطع فيديو قصير لمواطن سعودي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيقي (تيك توك وفيسبوك) يعبر فيه عن انبهاره بمحطات مترو عدلي منصور (الخط الثالث).

وقال المواطن السعودي الذي يدعي عبدالعزيز المفلح في مقطع الفيديو الخاص به: «شوف العجب، شوف مصر، كأنك في لندن، وأحلي من لندي والله، الأرض كأنها كمان مكيفة».

وتابع المواطن السعودي عن محطات مترو عدلي منصور: «شوف تطور البلد كيف، أحلي بلد بالعالم، جميلة جمال، المترو يوديك أي مكان فيها، هذه مصر أم الدنيا، حتي بجدة ما عندنا هاي المترو».

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الذي يعبر فيه المواطن السعودي عن ابنهاره بالمترو: «عمار يا أم الدنيا»، «طبعا أحلى»، «جميل تنظيم الدخول والخروج لمنع التكدس»، «تحيا مصر»، « أكتر حاجه لفتت نظري السور الموجود و رجال الأمن وهما واقفين قدامه علشان يمنعوا أي عشوائية».