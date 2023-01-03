أغرب سندوتش برجر.. قصة صورة صادمة أثارت الجدل من البنغال

أثارت أغرب صورة لسندوتش برجر جدلا بين الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن نشرتها مجموعة من البنغال تدعي Vagens of Bengal عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

صورة نباتية

وعلقت مجموعة "نباتي البنغال" على صورة سندوتش البرجر الغريبة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: “هذا ما تأكله عندما تأكل اللحم”.

وعالجت Vagens of Bengal الصورة ببرامج تكنولوجية لتظهر رؤوس "أبقار وعجول" مفصولة في كل طبقة من سندوتش البرجر وفوقها إضافات السندوتش المعتادة في محاولة هجوم شرسة على كل من هو "غير نباتي".

أغرب صورة لسندوتش برجر من البنغال

وأثارت أغرب صورة ساندوتش برجر غضبا وسخرية بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت من ضمن التعليقات من دول عدة أجنبية وعربية: "لماذا لا تروجون للنباتية بصور تدعمها بدلا من مهاجمتهم هذه!"، "لدينا حرية مثلكم"، "هذا خطأ، أنا لا أكل الرأس وإنما أكل الجسم"، "أحب طعمها جداااااااااا مع الكاتشب".

أغرب صورة لسندوتش برجر من البنغال

سكبوا الحليب ببريطانيا

جدير بالذكر أنه في شهر أغسطس الماضي، أثارت حركة تمرد الحيونات Animal Rebellion، والتي تهاجم بشدة أي نظام غير نباتي بحجة أنه يؤثر على المناخ وانقراض الكائنات وانهيار النظام البيئي حالة كبيرة من الاحتجاج في بريطانيا.

ونظمت الحركة البريطانية المثيرة للجدل مسيرة داخل أحد أكبر سلاسل متاجر Harrods الشهيرة في لندن وبريستول من أجل الدفاع عن مبادئهم الجديدة ضد الحيونات.

وفي أثناء المسيرة، بدأ منظمو الحركة بسكب كارتين الحليب على أرضية المتجر الفاخر واحدة تلو الأخرى في تصرف صادم وصف بأنه «إهدار صريح لمنتج حيواني».

تمرد الحيوانات

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن المتظاهرون اتهموا بإحداث فوضوى وتسبب في ضرر كبير للعاملين ذوي الأجور المتدنية داخل المتجر.

وبمجرد ملاحظة تصرفات حركة Animal Rebellion قامت قوات الأمن على إخراجهم بالقوة من داخل سلسلة المتجر الشهير في بريطانيا.

الألبان ضارة

ودافع نباتين الحركة عن تصرفاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «هاجمونا داخل المتجر وكأننا حمقي، هذه الألبان ضارة وليست مفيدة في شيء، نستغرب من عدم إعجابتهم بتصرفنا».

من جانبه، علق متحدث باسم سلسلة هارودز: «نحن على علم بأن 5 أفراد نظموا احتجاجا بسيطا في قاعات هارودز للطعام، وتم اصطحاب الأفراد بسرعة إلى خارج المتجر ولم يتم اتخاذ أي إجراء آخر».

