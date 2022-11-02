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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهذا السبب.. نباتيون يغلفون أنفسهم عراة مثل اللحوم وسط لندن

لهذا السبب..نباتيون
لهذا السبب..نباتيون يغلفون أنفسهم عرايا مثل اللحوم في لندن

انتشرت مجموعة من الصور خلال الساعات القليلة الماضية لمجموعة من النباتيين يغلفون أنفسهم عرايا مثل اللحوم الحيوانية في واحد من أشهر الميادين العامة في وسط العاصمة البريطانية، لندن. 

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نباتيون يغلفون أنفسهم عرايا مثل اللحوم

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، فإن مجموعة من نشطاء حركة بيتا PETA الأمريكية المنشأ والتي تطالب بمساواة الحقوق مع الحيوانات احتجت في ميدان بيكاديللي، أحد أشهر ميادين مدينة لندن في جهة ويست إند بمنطقة ويستمنستر. 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مجموعة من نشطاء الحركة النباتية بيتا من الجنسين غلفوا أنفسهم عراة ملطخين بالدماء المزيفة وكأنهم «لحوم بشرية للبيع أيضا» في حيلة غريبة منهم للتذكير بأفكارهم أثناء الاحتفال باليوم العالمي للنباتيين، أمس 1 نوفمبر. 

وأكد نشطاء حركة بيتا النباتية الأجنبية أنه الهدف من احتاجهم بهذا الشكل محاولة إقناع   الناس بالتحول إلى المنتجات غير الحيوانية وأنه من وجهة نظرهم فإن اللحوم التي تحمل علامة تجارية  لا معنى لها ويجب عليهم بدلا من ذلك التحول إلى المنتجات النباتية.

حكاية صور أثارت الجدل وسط العاصمة لندن 

وخلال الاحتجاج الغريب من نوعه كما وصفه الصحيفة البريطانية، صرحت مديرة حملات PETA  كيت فيرنر،أنه من يدعي بأن الإنسانية أكل لحوم حيوان فإنه قد يأكل أيضا إنسانا آخرا، لافتة: «في هذا اليوم العالمي للنباتيين، تحث بيتا الجميع على التخلص من اللحوم ومنع تكدس عدد الجثث». 

أشارت مجموعة حقوق الحيوان إلى القسوة على الخنازير والأبقار والدجاج والحيوانات الأخرى تحدث في مزارع المملكة المتحدة.

نباتيون يغلفون أنفسهم عرايا مثل اللحوم في وسط لندن 
نباتيون يغلفون أنفسهم عرايا مثل اللحوم في وسط لندن 

 

نباتيون يغلفون أنفسهم عرايا مثل اللحوم في وسط لندن 

 

النباتيون يغلفون أنفسهم عرايا مثل اللحوم اللحوم الحيوانية اليوم العالمي للنباتيين PETA مجموعة حقوق الحيوان المملكة المتحدة

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