عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالبطاطس المهروسة.. نشطاء مناخ يلطخون لوحة بقيمة 96 مليون إسترليني بألمانيا |شاهد

بالبطاطس المهروسة..نشطاء
بالبطاطس المهروسة..نشطاء مناخ يلطخون لوحة بقيمة 96 مليون

شهد متحف بارباريني بمدينة بوتسدام في ألمانيا، اليوم الأحد، واقعة مأساوية، إثر إقدام مجموعة من نشطاء المناخ على تلطيخ لوحة فنية ثمينة تقدر قيمتها بـ 96 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن عضوان من حركة Letzte Generation (الجيل الأخير) اقتحاما المتحف الألماني ولطخا إحدى لوحات الرسام الفرنسي الشهير، كلود مونيه. 

فيديو أثار غضب البريطانيين.. ناشطان يعطلان جسر الملكة إليزابيث 12 ساعة

شاهد|توابيت معلقة في الهواء.. القصة الكاملة لانهيار أقدم مقبرة في نابولي بإيطاليا

منزله الوحيد الآمن.. سياسي كمبودي يتنبأ بنهاية العالم والسر في عموده الفقري

مصطفى بدرة: الدولة عملت على تحسين مناخ الاستثمار لحل المشاكل الاقتصادية.. فيديو

 أغلي اللوحات بالعالم

واستخدم الناشطان من حركة المناخ الألمانية التي تحتج على استخراج الوقود الأحفوري لما له من أضرار مناخية، البطاطس المهروسة والصمغ لتلطيخ اللوحة الثمينة والتي تعد من أغلي اللوحات بالعالم حيث يبلغ سعرها (2,123,526,720 جنيه مصري). 

وبعد تشويههما اللوحة، تفاخر النشاطان بحركة Letzte Generation بما فعلاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقا هاشتجات #MashedPotatoes أو #TomatoSoup - لجعل المجتمع يتذكر أن دورة الوقود الأحفوري تقتل الجميع.

بالبطاطس المهروسة..نشطاء مناخ يلطخون لوحة بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني بألمانيا

ولفت المتحدث باسم الحركة عبر تطبيق «تويتر»: «نحن طرحنا على المجتمع نفس السؤال مع امرأتين  في المعرض الوطني بلندن الأسبوع الماضي: ما الذي يستحق أكثر، الفن أم الحياة؟». 

وتساءل كثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب إهدارهم للطعام خلال أوقات الأزمات لمن هم في أمس الحاجة إليه في كل بلد تقريبا في أوروبا  بما في ذلك ألمانيا.

بالبطاطس المهروسة..نشطاء مناخ يلطخون لوحة بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني بألمانيا

ماذا حدث للوحة الثمينة؟ 

من جانبه، علق متحدث باسم متحف بارباريني الواقع في مدينة بوتسدام بألمانيا على الواقعة المأساوية مؤكدا أن  اللوحة كانت مغطاة بالزجاج، لذلك لم تلمس البطاطس قد لمست اللوحة مباشرة.

ونبه المتحدث  دير تاجشبيجل بأن خبراء يفحصون اللوحة لتحديد ما إذا كان أي من البطاطس أو الصمغ قد تسبب في ضرر. 

ولفت المتحدث باسم المتحف الألماني إلى أن الشرطة وصلت بسرعة، وأن أيدي المتظاهرين تركت الجدار بسهولة نسبية.

بالبطاطس المهروسة..نشطاء مناخ يلطخون لوحة بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني بألمانيا

وقائع مشابه لناشطي مناخ 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شوه متظاهرون من  حركة Just Stop Oil  لوحة فنسنت فان جوخ من خلال إلقاء علبة من حساء طماطم هاينز على لوحة عباد الشمس الشهيرة المعلقة في المعرض الوطني بلندن.

ولحسن الحظ ، لم تتضرر اللوحة ، لكن الإطار تعرض لأضرار سطحية.

وفي تعليق غير واع، قال متحدث باسم الحركة إن أزمة تكلفة المعيشة هي جزء من تكلفة أزمة النفط ، والوقود لا يمكن تحمله لملايين الأسر الباردة والجائعة، كما لا يمكنهم حتى تحمل تسخين علبة من الحساء. 

وفي العام الماضي، نظم أعضاء من جيل Letzte إضرابا عن الطعام خارج مبنى الرايخستاج في برلين للاحتجاج على عدم اتخاذ إجراءات سياسية بشأن حالة الطوارئ المناخية. 

وفي وقت سابق من هذا العام نظموا وقفات احتجاجية في بعض الطرق السريعة الأكثر ازدحاما في ألمانيا متهمين الحكومة الألمانية بتجاهل كل التحذيرات وإيصال البلاد إلى حافة الهاوية.

لحياة سعيدة..استشارية أسرية تكشف طرق إعطاء حماتك المفتاح بشكل صحيح..فيديو

بإسدال ونظارة.. شهد أحمد قلبت السوشيال ميديا: السر في تشارلي تشابلن.. فيديو

 

لوحة فنية ثمينة المانيا متحف بارباريني مدينة بوتسدام 96 مليون جنيه إسترليني الجارديان حركة Letzte Generation كلود مونيه حركة المناخ الألمانية استخراج الوقود الأحفوري أضرار مناخية البطاطس المهروسة أغلي اللوحات بالعالم MashedPotatoes TomatoSoup

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

خلال 7 سنوات.. كيف استطاعت مصر تقليل أعباء التعيينات على الموازنة العامة؟

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ترشيحاتنا

الرئيس الإيطالي: قناعة شيخ الأزهر بأهمية السلام بين الأديان محرك أساسي للأخوة الإنسانية العالمية

تعرف علي راتب المدرب الإسباني الجديد لفريق يد الأهلي

أحمد موسى: 477 مليار دولار خسائر مصر من الفوضي بين 2011 و2013

الكيلو بـ 12 جنيها.. أسعار الأرز اليوم| وهذا موعد انخفاضه

طفرة جينية.. طريقة حديثة غير متوقعة لعلاج سرطان الثدي

بصعوبة .. الأهلي يحقق الفوز 1-0 على أسوان بالجولة الثانية بالدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون أظافر لـ ياسمين صبري لا تتخلى عنه في أغلب إطلالاتها| شاهد

بـ رموش صناعية..هند صبري تفاجئ جمهورها بأحدث ظهورلها بدون مكياج | شاهد

بجسم ممشوق..رضوى الشربينى تثير ضجة والجمهور: بتعملى ايه

بتقلد ممثلة أجنبية .. إطلالة روجينا تثير ضجة | شاهد

فيديو

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ