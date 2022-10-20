تسبب خلل في مولد كهربائي في وفاة مأساوية لـ 4 أشخاص من عائلة بريطانية أثناء سفرها لعلاج ابنه في بنجلاديش على فترات زمنية مختلفة مع موجود ناجي وحيد من الغاز القاتل.

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، فإن الشرطة قد عثرت في شهر يوليو الماضي على جثة الأب، سائق سيارة الأجرة “رفيق” 51 عاما، وابنه “محيقول” 16 عاما، ميتين في شقتهما المستأجرة في منطقة سيلهيت في بنجلاديش.

هل غاز أول أكسيد الكربون السبب؟

وبعد وفاة الأب وابنه لحقت بهما الابنة “سميرة”، 20 عاما إثر بقائها في المستشفى 11 يوما، ثم لحقت بهم الأم البالغة من العمر 46 عاما، وتدعي حسني آرا إسلام، بعد 3 أشهر من الوفاة المأساوية لزوجها وابنها وبنتها.

وأوضحت قوات الشرطة في تحقيقاتها الأولية بأن خلل في المولد الكهربائي الذي تستعمله العائلة في وقت الطوارىء تسبب في تسرب لغاز أول أكسيد الكربون الشديد السمية والقاتل في هدوء.

ويعد الناجي الوحيد من وفاة مأساوية لـ 4 أشخاص من عائلة بريطانية في بنجلاديش في ظروف غامضة الابن الأكبر “صادقول” فهو الوحيد الباقي على قيد الحياة من أفراد الأسرة من المأساة.

ناجي وحيد من الغاز القاتل..خلل بمولد كهربائي يتسبب في وفاة عائلة ببنجلاديش

خلل بمولد كهربائي يتسبب في وفاة عائلة

وقبل وفاتها، ورد أن الأم حسني أبلغت الشرطة بوجود خلل في مولد الكهرباء والذي كان يستخدم في حالات الطوارئ.

وقال المشرف فريد الدين إن الضباط زاروا منذ المرة أولى المكان الذي وقعت فيه المأساة لتشغيل عينات من مولد احتياطي في الشقة.

وأضاف «فريد الدين»: «جمعنا عينة دخان من المولد، وأرسلناها إلى خدمة الإطفاء لمعرفة ما إذا تم العثور على مواد كيميائية أيضا في جثث المتوفين والناجين، وسيستغرق الأمر أياما قبل اكتمال تقرير التحليل الكيميائي».

وكانت الأسرة البريطانية المكونة من 5 أفراد قد سافرت من منطقة ريفرسايد داخل مدينة كارديف في ويلز لزيارة أقاربها في بنجلاديش في 12 يوليو.

واستأجرت الأسرة الشقة في نفس مبنى أنفر في 18 يوليو بعد 6 أيام من وصولها، لتلقي علاج أحد أبنائها المريض.

ناجي وحيد من الغاز القاتل..خلل بمولد كهربائي يتسبب في وفاة عائلة ببنجلاديش

ناجي وحيد من الغاز القاتل..خلل بمولد كهربائي يتسبب في وفاة عائلة ببنجلاديش

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن جميع أفراد الأسرة اشتروا البرجر والعصير من سوق تايبور القريب وأكلوا معا قبل أن يفقدوا الوعي.

وبعد العشاء، قالت الشرطة إن الأسرة نمت في نفس الغرفة.

وبين الساعة 10 صباحا و 10:30 صباحا يوم الثلاثاء، حاول أقاربهم فتح باب الشقة ثم اتصلوا بالشرطة عندما لم يسمعوا أي أصوات بالداخل.

وحضرت الشرطة وكسرت باب الشقة ثم انتشلت 5 ضحايا فاقدين للوعي بداخله.