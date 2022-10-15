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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشكل مفاجىء.. وفاة مأساوية لوحش المصارعة الياباني عن عمر 36 عاما

بشكل مفاجىء..وفاة
بشكل مفاجىء..وفاة مأساوية لوحش المصارعة الياباني عن عمر 36

توفي كاتسويا كيتامورا Katsuya Kitamura، أحد أكبر المصارعين في اليابان، والمعروف بلقب «وحش المصارعة» اليابانية بشكل مأساوي ومفاجىء عن عمر يناهز الـ 36 عاما. 

شعر كاتسويا كيتامورا، يوم الثلاثاء الماضي، بحالة إعياء لم يكشف عن تفاصيلها لكنه نقل على إثرها إلى المستشفي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الصن البريطانية».

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ونقلت وسائل الإعلام المحلية باليابان خلال الساعات القليلة الماضية أن حالة وحش المصارعة اليابانية ساءت بشكل كبير مما أدي إلى وفاته دون الكشف عن أسباب ذلك حاليا.

وفاة مأساوية لوحش المصارعة الياباني

ووفقا لصحيفة «Tokyo Sports» اليابانية، فإن نجم فنون القتال المختلطة (MMA) كاتسويا كيتامورا قد أطلق عليه لقب «وحش المصارعة» في مصارعة اليابان الجديدة للمحترفين  New Japan Pro Wrestling  بسبب طوله البالغ 6 أقدام و 265 رطلا.

وظهر كاتسويا كيتامورا لأول مرة في المصارعة المحترفة في عام 2017 ثم فاز بثلاث بطولات متتالية لجميع البطولات باسم «اليابان» في فئة المصارعة اليونانية الرومانية التي يبلغ وزنها 96 كجم.

بشكل مفاجىء..وفاة مأساوية لوحش المصارعة الياباني عن عمر 36 عاما 

وفاز  كاتسويا كيتامورا، أحد أكبر المصارعين في اليابان،  أيضا بكأس Young Lion في نفس العام مع ترشيح العديد من الأشخاص له بأن يصبح نجم في الدائرة التربيعية.

ولسوء حظه، أصيب  كاتسويا كيتامورا بارتجاج في المخ في بطولة إيباراكي في مارس 2018 وانسحب على إثرها من البطولة حتي غادر فريقه في 31 يناير 2019 بعد إصابة أخرى أثناء التدريب، ليعتزل بناء على ذلك المصارعة المحترفة.

بشكل مفاجىء..وفاة مأساوية لوحش المصارعة الياباني عن عمر 36 عاما 

وفاة مفاجئة للمصارع الياباني كاتسويا كيتامورا

وبدأ  كاتسويا كيتامورا كلاعب مصارعة هاوي عندما كان شابا، لكنه أيضا وقف عن اللعب لمدة عامين إيجباريا بعد أن أوقفت إصابته بالستيرويدات الابتنائية أي أمل في تمثيل بلاده في الأولمبياد في كمال الأجسام.

ومع انتشار خبر وفاته، لجأ مشجعيه إلى موقع تويتر للإشادة بالنجم الراحل، فكتب  أحد المعزين: « يا لها من مأساة»، وأضاف آخر: «خبر وفاة كاتسويا كيتامورا مروعة وصادمة». 

بشكل مفاجىء..وفاة مأساوية لوحش المصارعة الياباني عن عمر 36 عاما 
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