وفاة طبيب قلب شاب بشكل مفاجئ خلال عمله بمستشفى منشية البكري

نعى الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الدكتور الشاب محمود عبد الوارث الذي وافته المنية اليوم السبت بالسكتة القلبية .

وكتب جمال شعبان في منشور على صفحته بفيسبوك : إنا لله وإنا إليه راجعون ،ما زال الطيبون يرحلون سريعا وفي عمر الزهور ،الطبيب الشاب محمود عبد الوارث ٣٢ عاما يموت بالسكتة القلبية نتيجة جلطة في الشريان التاجي الخلفي وهو في النوبتجية في مستشفي منشية البكري في ميدان الشرف والعمل والعطاء ،يا رب تقبله شهيدا وألهم أسرته الصبر والعزاء .

وكان قد قال شعبان في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزعل وقهر الرجل وكسر الخاطر يودي بحياة الأشخاص، لو كان التنمر رجلا لقتلته، هناك شرخ أصاب جدار الأخلاق في المجتمع الذي كنا نفتخر به.

وتابع عميد معهد القلب السابق، هناك عدوانية وشراسة على الآخر بطريقة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن القلب يعد مخا طرفيا يتأثر بالانفعالات والخوف، يجب التعامل مع ضغوطات الحياة والتكيف معها والاستعانة بالصبر والصلاة، ويمكن تناول أدوية مهدئة.

