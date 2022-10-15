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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد خروجه من الجيم.. علقة ساخنة لرجل أعمال في وضح النهار بدبلن.. شاهد

بعد خروجه من الجيم.علقة
بعد خروجه من الجيم.علقة ساخنة لرجل أعمال في وضح النهار بدبلن

في هجوم وحشي وصادم من نوعه، تعرض رجل أعمال لـ «علقة ساخنة» في وضح النهار بعد خروجه من  صالة الألعاب الرياضية «الجيم» بالعاصمة  الأيرلندية، دبلن.

تعرض الضحية الذي يبلغ من العمر 40 عاما للطعن مرارا وتكرارا في موقف للسيارات بمنطقة Finglas بعد أن غادر صالة ألعاب رياضية محلية، وفقا لـ «DublinLive».

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أصيب رجل الأعمال الذي لم يكشف عن اسمه كاملة بجروح خطيرة في وجه وطعنات متعددة في صدره قبل أن ينقله السكان المحليين إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة.

ولحسن حظه، لم يفقد رجل الأعمال الضحية حياته إثر الهجوم المروع عليه وفي في طريقه لركوب سيارته بل ظل واعيا حيث أسرع عدد من السكان المحليين لمساعدته.

تفاصيل «علقة ساخنة»  لرجل أعمال في دبلن 

وفي تفاصيل مع حدث معه، قال الضحية الذي نشر اسمه الأول المعروف بـ «سام»: «وضع المهاجم المنجل الكبير على رقبتي وصرخ "أعطني نقودك"».

وأضاف رجل الأعمال: «اعتقدت أنه  يتعاطى المخدرات، ظل يطلب المال وأخبرته أنه ليس لدي أي أموال، فقد  كان لدي حقيبة ظهر بها منشفتي وبطاقة الصالة الرياضية الخاصة بي، ولكن لم يكن لدي نقود». 

وتابع: «أصبح  المهاجم أكثر عدوانية، وجرحني في وجهي، وكاد يقطع أصابعي حقا». 

بعد خروجه من الجيم..علقة ساخنة لرجل أعمال في وضح النهار بدبلن 

تعليق قوات الشرطة على الهجوم الوحشي بوضح النهار 

وكشفت قوات الشرطة أن عصابة اعتدت على رجل الأعمال بمنجل، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يعد  الثاني من نوعه هذا الشهر باستخدام نفس الآلة الحادة الشهيرة.

ولفتت الشرطة الأيرلندية: «حدثت الواقعة بينما يتجه الناس إلى أعمالهم، حيث قفز المهاجمون من سيارة وقاموا بالاعتداء على رجل الأعمال ثم فروا من مكان الحادث في دقائق أصابت المارة بحالة صدمة شديدة».

ومن جانبه، أكد متحدث باسم الشرطة في العاصمة الأيرلندية، دبلن بأنه لم يتم القبض على أي مشبه به في الحادث وما زال التحقيق جاري. 

بعد خروجه من الجيم..علقة ساخنة لرجل أعمال في وضح النهار بدبلن
بعد خروجه من الجيم..علقة ساخنة لرجل أعمال في وضح النهار بدبلن

 

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