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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنباء انفصالها.. بوسى: جوزى الأول خانى مع رقاصتين وضربته علقة سخنة

بوسى
بوسى

تصدرت المطربة بوسى  مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار شائعة انفصالها عن زوجها هشام ربيع. 

ولم تخرج بوسي لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع.

وعادة ما تتصدر المطربة بوسى  التريند بسبب أزمتها أو تصريحاتها المثيرة للجدل، ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات بوسى المثيرة للجدل.

بوسى: جوزى خانى مع رقاصتين وضربته علقة سخنة 

كشفت بوسى، خلال حلولها ضيفة على برنامج “الحريم أسرار” الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، عن تعرضها للخيانة من زوجها الأول مع راقصتين. 

وقالت بوسى: "جوزى خانى مع رقاصتين، الأولى اتجوزته من غير ما أعرف وطلبت الطلاق وهو مكانش راضى وقالى كان شغل". 

وأضافت: "عرفت لما لقيت رسالة من واحدة على الموبايل بتقوله وحشتنى، وضربته علقة سخنة بالبوكس ورميته على الكنبة وعملت مشكلة كبيرة". 

طلاق بوسى 

وبتتبع حساب هشام ربيع عبر “إنستجرام”، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.

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طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

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جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل ضجة الطلاق

لا يزال خبر طلاق بوسي يهز السوشيال ميديا، خاصة بعد انتشار صورة لزوج بوسي مع زوجته الأولى التي لا تتابع بوسي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الجمهور يتساءل: “هل حدث صدام بين زوجة هشام ربيع الأولى وبوسي أم لا؟ وهل هي سبب في طلاقهما أم ليس لها علاقة بالأمر؟ وهل عاد زوج بوسي لطليقته الأولى أم لا؟ وحتى الآن لا يوجد رد من الطرفين على أنباء الطلاق المنتشرة بشكل رسمي أو أى من هذه التساؤلات”.

وحذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد أنباء طلاقهما، باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت من عليها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

عليا الطلاق أبوظ الجوازة.. انفصال المطربة بوسي بعد 100 يوم من زفافها

“عليا الطلاق أبوظ الجوازة”، مجرد جملة قالتها بوسي يوم زفافها بعد تعرضها لمضايقات بسبب الازدحام الشديد فى حفل زفافها، وهو الأمر الذي أخذه الجميع بضحكات بمن فيهم زوجها هشام ربيع الذي حاول تهدئتها واستكمال الحفل، ويبدو أن بوسي نفذت كلامها بعد ١٠٠ يوم زواج فقط، حيث ترددت أنباء على صفحات السوشيال ميديا بانفصالها عن هشام ربيع بسبب الغيرة.

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