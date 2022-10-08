ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة وقود أيرلندا .. ِشاهد

أعلنت أيرلندا، اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ضخم في محطة للوقود في مقاطعة دونيجال بشمال غرب البلاد إلى 10 قتلى، بينهم طفلة.

قالت الشرطة الإيرلندية إن "الضحايا العشرة هم: 4 رجال و3 سيدات ومراهقان- صبي وفتاة- وطفلة"، موضحة أن جميع الضحايا من السكان المحليين.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن سبب وقوع الانفجار قد يكون "حادثا مأساويا".

ووقع الانفجار في محطة أبلجرين في قرية كريسلو بعد ظهر يوم الجمعة، وأدى الانفجار لتدمير المبنى وجزء من مبنى سكني.

Video footage shows the aftermath of an explosion at a service station in Donegal, Ireland as several people are confirmed dead.



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وأظهرت اللقطات تضرر عدد من السيارات بسبب الحطام، ودمار لحق بمبنى سكني قريب.

من جانبه، قال وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفيني إنه "يوم حزين ومأساوي للغاية".

فيما أوضح متحدث باسم مستشفى جامعة ليتيركيني، أنه "يتعامل مع حادث خطير، مع جرحى متعددين يحتاجون إلى رعاية فورية".

وتابع "انتقل المستشفى إلى حالة الطوارئ الرئيسية الاحتياطية للتعامل مع هذا الحادث".

وتسبب الانفجار في تدمير مبنى محطة الوقود، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.