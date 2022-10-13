شوهتوني رجعولي فلوسي.. شاهد ردة فعل أرجنتينية بعد فشل حقن شفاهها

وثق مقطع فيديو ردة فعل فتاة أرجنتينة بعد فشل إجراء تجميلي لحقن شفاها داخل أحد المراكز التجميلة بدولة الأرجنتين.

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الخميس، فإن شفاه نادية واليزوك تورمت وظهرت لها كدمات شديدة بعد فشل إجراء حقن شفاها.

قررت الفتاة بعد فشل إجراء حقن شفاها بحمض الهيالورونيك أن تذهب إلى المركز التجميلي لتطلب منها رد المبلغ الذي دفعته بعد تشويه شفاها على حد وصفها.

ولسوء حظها كانت رد فعل مركز التجميل الذي يقع في مدينة جريجوري لافرير بالأرجنتين بعد طلب الفتاة مبلغ 91 جنيها إسترلينيا (1,985 جنيه مصري) أن قام بطردها وتعنيفها بشدة.

وقالت الفتاة في مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة البريطانية أثناء طرد الطاقم الطبي لها من المركز التجميلي «شفاهي تشوهت، أريد أموالي، استخدم نصف حقنة فقط و شفتي لم تتوقف عن النزيف والألم والتورم».

ردة فعل أرجنتينة بعد فشل حقن شفاها

ورغم ما رددته الفتاة الأرجنتينة من كلمات إلا أن أحد رجال الأمن داخل المركز مسكها من ذراعيها وبدأ في دفعها نحو الباب وهو يلقي بالشتائم عليها.

وأوضحت الفتاة الأرجنتينة أنها عادت بعد ذلك إلى العيادة مع مجموعة من أصدقائها من أجل أن ترأى الترخيص الفني للمركز وتعرف المنتج الذي تم استخدامه في الإجراء التجميلي الفاشل.

شوهتوني رجعولي فلوسي..ردة فعل أرجنتينة بعد فشل حقن شفاها

ولفتت الفتاة الأرجنتينة: «أختي بدأت في التصوير بالطريقة التي كان يهاجمني بها، فضربها ورمى هاتفها الخلوي، أراد كسره.، ما جن جنونه وهو يهينني ويضربني».

وأشارت نادية واليزوك إلى أن المسؤول بالمركز الأرجنتين رفض إخبارها بالمنتج الذي تم استخدامه على شفتيها، لكنها تخطط الآن لاستخراج المنتج الغريب بعد إبلاغ السلطات المحلية به محذرة الناس من تكرار تجربتها.

شوهتوني رجعولي فلوسي..ردة فعل أرجنتينة بعد فشل حقن شفاها

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