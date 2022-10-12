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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب متلازمة نادرة.. فتاة بريطانية تعاني من طفح جلدي يشبه الكدمات بجسدها|صور

بسبب هذه المتلازمة..شابة
بسبب هذه المتلازمة..شابة تعاني من طفح جلدي يشبه الكدمات

أثارت إصابة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا بمتلازمة نادرة حيرة كل متابعيها حيث تعاني من طفح جلدي يشبه الكدمات بجسدها.

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وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، لاحظت نانسي موريل لأول مرة وجود طفح جلدي على بشرة جلدها خلال رحلة تسوق مع والدتها جاكي في عام 2015.

اعتقدت الفتاة في هذا الوقت أنها تعرضت لسعة حشرة، أو كانت تعاني من رد فعل تحسسي  وبناء على ذلك ذهبت إلى مستشفى A&E في مستشفى جامعة ميلتون كينز في بمقاطعة باكينجهامشير لتطمئن على صحتها.

شابة تعاني من طفح جلدي يشبه الكدمات بجسدها

وقرّر الطاقم الطبي نقل الفتاة إلى  مستشفى أدينبروك في كامبريدج لتقرر أن مصابة  بـ «التهاب الأوعية الدموية الشروية» أو «المتلازمة النادرة المشابهة للذئبة»، وهي متلازمة نادرة تتضخم فيه الأوعية الدموية. 

وقررت الفتاة بعد يأسها من نتيجة إيجابية لعلاجات الكريمات والمراهم التي لا نهاية لها  دون جدوى أن تتخلي أيضا عن المكياجات لتداري عيوب الطفح الجلدي في وجهها وتظهر بها للجميع معلنة حبها لشكلها أيا كان.

بسبب هذه المتلازمة..شابة تعاني من طفح جلدي يشبه الكدمات بجسدها..صور 

 

بسبب هذه المتلازمة..شابة تعاني من طفح جلدي يشبه الكدمات بجسدها..صور 

 

بسبب هذه المتلازمة..شابة تعاني من طفح جلدي يشبه الكدمات بجسدها..صور 

 

 

 

فتاة طفح جلدي يشبه الكدمات المتلازمة النادرة المشابهة للذئبة التهاب الأوعية الدموية الشروية نادرة

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