بعد مصرع عائلة كاملة بالهند.. احذر 4 أسباب لانفجار شاشة التليفزيون فجأة

حوادث انفجار التليفزيون نادرة، خاصة التي تحدث فجأة دون سبب واضح، فقد لقي شاب هندي يدعى «أمريندرا» يبلغ من العمر 16 عامًا حتفه بعد انفجار تلفزيون LED في منزله في غازي آباد بولاية أوتار براديش.

وقع انفجار التليفزيون عندما بينما الضحية وأصدقاؤه يشاهدون فيلما، وكان شديدًا للغاية لدرجة أن جدران المبنى انهارت أيضًا، كما أصيبت والدته وصديقه في الانفجار، وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى حيث توفي أمريندرا.

هذا النوع من الانفجار نادر جدًا ولا يستطيع الخبراء أيضًا معرفة سببه حتى الآن، لكن الشرطة لازالت تحقق في الحادث.

أسباب انفجار التليفزيون فجأة:

مكثف قديم أو معيب

وفقًا للخبراء، يمكن أن يكون المكثف القديم أو المعيب هو سبب الانفجار، فالمكثف مسئول عن إمداد التلفزيون بالكهرباء بالكمية المناسبة، ومع ذلك، فإن الانفجار الناجم عن المكثفات المعيبة لا يكون بهذه الضخامة.

تذبذب الجهد

قد يكون سبب آخر للانفجار هو تقلبات الجهد، فيؤدي التزود المفاجئ بالكهرباء إلى حدوث انفجار مفاجئ، ممل يمكن أن يؤدي خط الأسلاك المعيب أو الأسلاك السيئة إلى مثل هذه الحوادث.

ارتفاع درجة الحرارة

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة جهازك أيضًا إلى حدوث انفجار، فإذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بأكثر من جهاز خارجي، قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة، ووفقا للخبراء، فإن الانفجار الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة مشابه جدا للانفجار الناتج عن المكثفات المعيبة.

سوء الصيانة والإصلاح الخاطئ

من المهم جدًا صيانة التلفزيون بشكل صحيح وتحديث الخدمة، يعتقد الخبراء أنه يجب إرسال التلفزيون إلى مراكز الخدمة المناسبة لأعمال الإصلاح لضمان الحفاظ على الجودة بعد الخدمة.