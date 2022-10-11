صورة نادرة في الصغر.. فنان كوميدي شهير تزوج اثنتين آخرهما والدة فنانة

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة نادرة لفنان كوميدي في الصغر، ولم يتوقع الجمهور على السوشيال ميديا، شخصية هذا النجم الذي لم تختلف ملامحه كثيرا منذ كان في العاشرة من عمره حتى شهرته.

تعود هذه الصور للفنان طلعت زكريا وهو في سن حوالي 12 عاما، وشاركت ابنته إيمي طلعت زكريا من قبل، كعادتها في تذكير الجمهور بوالدها الراحل.

طلعت زكريا

وكان الفنان طلعت زكريا من أشهر كوميديانات السينما والتلفزيون، وقدم العديد من الأعمال الناجحة خلال مشواره، أبرزها فيلم طباخ الرئيس، وسيد العاطفي، جوز ماما، وأبو علي، وغيرها من الأعمال قبل رحيله منذ 3 سنوات.

ومن مفاجآت حياة الفنان طلعت زكريا هي زواجه مرتين، الأولى أنجب منها ابنه عمر وشقيقته إيمي، والزيجة الثانية كانت من شيرين المنزلاوي، والدة هنا وفرح الزاهد.

وتتحدث هنا الزاهد دائما عن طلعت زكريا على أنه والدها الذي عرفته منذ كانت صغيرة، وتربت على يديه، وأحبت هي وشقيقتها الفن منه، قبل انفصاله عن والدتهما.

هنا الزاهد وطلعت زكريا

مقتنيات طلعت زكريا

يذكر أن إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، وضعت مقتنيات والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا بالمركز القومي للمسرح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، "كنت حريصة على تسليم مقتنيات والدي وهي عبارة عن ملابسه في فيلم "طباخ الريس" بالمركز القومي للمسرح، موجهة الشكر والتقدير لمدير المركز القومى للمسرح ياسر صادق على اهتمامك بالفن والفنانين الراحلين ووضع مقتنياتهم فى المركز ومن ضمنهم بابا، ️وإن شاء الله سيتم افتتاحه قريبا تحت إشراف وزارة الثقافة".