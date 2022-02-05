أستاذ سموم توجه نصائح مهمة لتفادي الاختناق بالغاز.. فيديو

قالت الدكتور دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الاحتراق غير الكامل لأي من المواد العضوية، بما فيها الوقود؛ ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون.

وأضافت "شكري"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مشكلة الغاز كبيرة جدا لأن الخلايا تحتاج إلى أكسجين لكي تعيش، وعندما تتصاعد نسبة كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون؛ يحدث خلل عام في كل الأنسجة والأجهزة بالجسم".

وأشارت إلى أن: "حدوث خلل عام في أنسجة الجسم؛ يتوقف على النسبة المنبعثة من غاز أول أكسيد الكربون وقدرتها على الاتحاد بالدم"، مردفا: "هناك أكثر من شكل من أشكال التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، منها البسيط والشديد، ومن أعراض الشكل البسيط الإحساس بالصداع والدوخة وعدم الاستيعاب ما يحدث؛ ففي هذه الحالة يجب فتح اقرب نقطة للتهوية والخروج من الحمام بسرعة".

وأوضحت الدكتور دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة،: "الأساس في العلاج من غاز أو أكسيد الكربون؛ هو الخروج في الهواء الطلق"، متابعة أن: "الاختناق من الممكن أن يحدث؛ إذا استبدل الأكسجين في المنطقة بغاز غير قابل للتنفس مثل بخار المياه أو ثاني أكسيد الكربون".