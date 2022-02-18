بسبب الدفاية.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في البحيرة

حوادث البحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية أثناء التدفئة بالمنزل بقرية الحمراء التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى أبو المطامير العام باستقبال كل من:" نصر إبراهيم عبد النبي، 48 عاما، وزوجته صالحة إبراهيم عبد الله، 40 عاما، ونجليهما شاهين نصر إبراهيم، 8 سنوات، محمد نصر إبراهيم، 6 سنوات"، من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية أثناء التدفئة بالمنزل بقرية الحمراء

وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.