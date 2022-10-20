عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: الدولة عملت على تحسين مناخ الاستثمار لحل المشاكل الاقتصادية.. فيديو

الدكتور مصطفى بدرة،
الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والإستثمار

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والإستثمار، أن الرئيس أكد على ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي، من أجل العمل على حل المشاكل الإقتصادية، والعمل على توطين الصناعة المصرية.

مصطفى بدرة: توريد السيارات سيوفر عائدا ضخما للدولة يصل لمليارات.. فيديو

مصطفى بدرة: المشروعات القومية الكبرى ساهمت في انخفاض معدلات البطالة..فيديو

وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن المؤتمر الإقتصادي سيكون ملتقى لرجال الأعمال مع الجهات التنفيذية بالدولة، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي تلقي بظلالها على العالم.

 

وتابع  أستاذ التمويل والإستثمار، أن مصر ترغب من خلال المؤتمر الإقتصادي، تحسين أوضاعها الإقتصادية، مؤكدا أن البرلمان يحدد القوانين من أجل تحسين المناخ الإستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

 

 إفتتاح مصنع للرمال السوداء

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الرئيس أكد على أهمية المشروعات التي تقيمها الدولة، خاصة بعد إفتتاح مصنع للرمال السوداء. 

 

مصطفى بدرة المشروعات القومية الكبرى رجال الأعمال مصر المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

ترشيحاتنا

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

هل يجوز التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفزيون؟ .. علي جمعة يحسم الجدل

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ