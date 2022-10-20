مصطفى بدرة: الدولة عملت على تحسين مناخ الاستثمار لحل المشاكل الاقتصادية.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والإستثمار، أن الرئيس أكد على ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي، من أجل العمل على حل المشاكل الإقتصادية، والعمل على توطين الصناعة المصرية.

وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن المؤتمر الإقتصادي سيكون ملتقى لرجال الأعمال مع الجهات التنفيذية بالدولة، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي تلقي بظلالها على العالم.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أن مصر ترغب من خلال المؤتمر الإقتصادي، تحسين أوضاعها الإقتصادية، مؤكدا أن البرلمان يحدد القوانين من أجل تحسين المناخ الإستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

إفتتاح مصنع للرمال السوداء

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الرئيس أكد على أهمية المشروعات التي تقيمها الدولة، خاصة بعد إفتتاح مصنع للرمال السوداء.