مدبولى: هدف المؤتمر الاقتصادي الاتفاق على خارطة طريق واضحة لأهم القطاعات

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إن تعميق الصناعة هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية، وهناك إجراءات وجلسات حوارية عدة سيتم مناقشتها خلال المؤتمر بتهيئة مناخ الاستثمار، والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح " مدبولى " خلال كلمته بفعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هدف المؤتمر عدم الجدال فى الماضى والاتفاق على خريطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد التي يمكن أن تترجم بخطط تنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة .

انطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

تضمنت أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة .