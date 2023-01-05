لن تصدق.. طيار يطلق صاروخين بملابس «بابا نويل» في الحرب الروسية الأوكرانية|فيديو وصور

وسط استمرار نيران الحرب الروسية الأوكرانية، أظهر مقطع فيديو نشرته العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، طيارا أوكرانيا يطلق صاروخين تجاه هدف روسي بملابس بابا نويل "سانتا كلوز" على الرغم من الظروف الخطيرة للحرب من حوله.

طيار بملابس بابا نويل

كشف مقطع الفيديو الذي نشر من الجانب الأوكراني في الأصل، طيارا مقاتلا ارتدى قبعة عيد الميلاد، ثم أطلق صاروخين مضادين للإشعاع من طراز AGM-88 HARM.

طيار يطلق صاروخين بملابس "بابا نويل"في الحرب الروسية الأوكرانية

وكتب في توضيح مقطع الفيديو عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام": “تقوم طائرة من طراز MiG-29 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بضربة جوية من طراز SEAD بزوج من صواريخ AGM-88 HARM المضادة للإشعاع المدمجة في الولايات المتحدة”.

طيار يطلق صاروخين بملابس "بابا نويل" في الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

وعلى الرغم من الجانب المضحك من الفيديو المشؤوم، حقق مقطع الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات، وكان من بين تعليقات المشاهدين: "كن دقيقا بنسبة 100% بشأن الأهداف هذا العام وأتمنى لك هزيمة العدو"، و"كان سانتا في مهمة مختلفة بعد أن أطلق طيار مقاتل أوكراني بزيه صواريخ على هدف روسي"، و"باركوا لـ بابا نويل لإسقاط بعض الهدايا على الروس"، و"احصل على بعض طائرات F-16 من سانتا، من فضلك".